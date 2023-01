Dodik na svečanom prijemu povodom 9.januara: Krajnji cilj - slobodna Republika Srpska

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večeras na svečanom prijemu povodom Dana Republike da se Srpska očuvala u skoro nemogućim uslovima za Srbe i da je krajnji cilj slobodna Republika Srpska.

Izvor: Srna

Dodik je rekao da Srpska slavi značajan događaj, 31 godinu postojanja.

"Uzeli su nam mnogo, ali nisu uzeli dušu. Nadam se da ćemo dosegnuti krajnji cilj, a to je slobodna Republika Srpska", rekao je Dodik u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

On je naveo da je svakodnevno svjedok pokušaja otimanja srpske istorije i kulture i prisvajanja važnih istorijskih ličnosti važnih za srpski narod, te dodao da to neće uspjeti onima koji to pokušavaju i da Srbi nemaju razloga da se stide svoje istorije i postojanja.

"Ne mogu nosioci antifašističke borbe biti oni koji su se borili u `Handžar diviziji`", rekao je Dodik.

On je dodao da Srbi neće pristati na prevaru da prave građansku zemlju.

"Neka svako ima svoju državu i organizuje se onako kako misli da treba da živi", istakao je Dodik.

On je zahvalio Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću za podršku i pomoć Republici Srpskoj.

"Hvala i gostima iz Francuske, Slovenije, Mađarske, Makedonije, Crne Gore i drugima koji su došli da zajedno sa nama proslave Dan Republike", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske prisutne je pozdravio tradicionalnim pozdravom "Mir Božiji, Hristos se rodi".

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić prenio je pozdrave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i svih građana Srbije.

"Djelima pokazujemo koliko volimo Republiku Srpsku. Borimo se i trudimo da sačuvamo svoje i sebe. Poručio bih Republici Srpskoj da ovaj datum svake godine zajednički obilježavamo i slavimo", istakao je Orlić.

Episkop bihaćko-petrovački Sergije obratio se u ime NJegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i prenio blagoslov poglavara Srpske pravoslavne crkve.

"Pozdraviću vas pozdravom `Hristos se rodi`. Neka je srećno rođenje Republike Srpske. Neka nas Bog čuva. Živjela Republika Srpska i živjela Srbija", rekao je episkop Sergije.

Svečanom prijemu prisustvuju najviši zvaničnici Srpske - predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Radovan Višković, ministri u Vladi, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, te zvanice iz javnog, društvenog i političkog života Republike Srpske, BiH i Srbije.

Svečanosti povodom Dana Republike biće nastavljene sutra u Banjaluci služenjem Svete arhijerejske liturgije u Hramu Hrista Spasitelja.

Na Srpskom vojničkom spomen-groblju "Mali Zejtinlik" na Sokocu biće položeni vijenci.

Svečani defile biće održan u ulici Stefana Nemanje u Istočnom Sarajevu, dok će u večernjim časovima biti priređen vatromet uz koncert Policijskog orkestra MUP-a Srpske na Trgu Republike Srbije.

Osim u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Dan Republike biće svečano i dostojanstveno obilježen u svim gradovima i opštinama širom Srpske.

Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali konstitutivni status.

