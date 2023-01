Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su svi dolazili na proslavu 9. januara u Banjaluku dok se stranci preko Ustavnog suda BiH nisu u to umiješali.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Kada su međunarodni faktori odlučili da se napravi kriza oko Dana Republike, odjednom je zaboravljeno da su i Bošnjaci i Hrvati dolazili na proslavu. Bitno je da su 9. januar i Dan Republike nastali u miru, a ne kao 1. mart koji se slavi kao dan nezavisnosti BiH, a datum je kojim se obilježava početak rata u BiH", rekao je Stevandić za "Večernje novosti".

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Radovan Kovačević izjavio je da BiH može da funkcioniše samo na osnovu jedne formule, a to je Ustav koji je predvidio Dejtonski sporazum.

Kovačević je istakao da je značajan dio međunarodne zajednice sve vrijeme podsticao i podržavao rušenje Ustava na štetu srpskog naroda i Srpske, kao i na štetu hrvatskog naroda, a sve u interesu isključivo bošnjačkog naroda.

"I sve to sa jasnim ciljem – centralizacija BiH, odnosno rušenje Ustavom zagarantovanih prava Republike Srpske i srpskog naroda. To je danas ključni problem BiH. Ona može da funkcioniše samo na osnovu jedne formule, a to je Ustav koji je predvidio Dejtonski sporazum i nikako drugačije", rekao je Kovačević.

Profesor na pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je da je paradoks da je 9. januar "znak diskriminacije" Hrvata i Bošnjaka u Srpskoj, iako tog dana Srbi obilježavaju diskriminaciju koju su nad njima učinili Muslimani i Hrvati u ondašnjoj BiH donoseći odluku o srpskim vitalnim nacionalnim interesima bez srpskog učešća.

Povodom sihronizovanih napada na Republiku Srpsku povodom proslave 9. januara, Lukić je istakao da je riječ o licemjerju EU i američke administracije i bacanju prašine u oči.

Vidi opis Stevandić: Bošnjaci i Hrvati su dolazili na proslavu 9. januara dok se stranci nisu umiješali . Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Srna/Dubravka Blagojević Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Srna/Dubravka Blagojević Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Srna/Ognjen Begović Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Screenshot Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Srna/Goran Janjić Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Srna/Goran Janjić Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Srna/Goran Janjić Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Srna/Goran Janjić Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Srna/Goran Janjić Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Srna/Goran Janjić Br. slika: 25 25 / 25

On je rekao da se Dan Republike obilježava baš 9. januara jer Srbi u BiH nisu htjeli da budu manjina, porobljeni i u lancima.

Lukić je naglasio da se samo treba sjetiti kako su se SAD i tadašnja evropska zajednica, a današnja EU odnosile prema kršenju Ustava SFRJ od Slovenije, Hrvatske, hrvatsko-bošnjačke koalicije u BiH i na kraju Makedonije.

"Tad Ustav SFRJ uopšte nije bio bitan. On je za njih bio nedjelotvoran i mrtav. Za SAD i evropsku zajednicu svaki ustav je mrtav ako njima ne odgovara", rekao je Lukić, koji je bio najmlađi član delegacije Republike Srpske u Dejtonu.

On je naglasio da je, s druge strane, Ustav BiH živ, "iako je i on po mnogim stvarima postao mrtav upravo djelovanjem tih sila".

Prema njegovim riječima, paradoks je da je 9. januar "znak diskriminacije" Hrvata i Bošnjaka u Srpskoj, iako su tog dana baš oni donijeli odluku o srpskim vitalnim nacionalnim interesima bez srpskog učešća, isključivši ih uz pomoć evropske zajednice i to je dan kada su diskriminisani i od njih napravljena manjina.

"Dan Republike Srpske se obilježava baš zato što Srbi nisu htjeli da budu manjina i što nisu htjeli da budu porobljeni i da budu u lancima", rekao je on.

Lukić je poručio da se Srpska mora jasno oduprijeti daljoj eroziji ustavnog položaja, jer tako sprečava oduzimanje svega nacionalnog, srpskog imena i prezimena, istorije i veze sa Srbima u Srbiji.

(Srna)