EU sprema odgovor za Dodika: Odlikovanje Putina žalosno i pogrešno

Evropska komisija je danas održala konferenciju za medije na kojoj je, između ostalih aktuelnih tema, bilo riječi o Bosni i Hercegovini. Tačnije, 9. januaru koji se danas obilježava kao Dan Republike Srpske.

Izvor: EU/SCREENSHOT

Portparol Evropske komisije Peter Stano rekao je da politički lideri iz BiH, iz oba entiteta, znaju koliko je važno držati se pravosudnih odluka te od kolike je važnosti provoditi sudske presude.

"Zbog situacije u kojoj se BiH trenutno nalazi, između ostalog i to što je nedavno dobila kandidatski status za članstvo u EU, od velike je važnosti poštovanje i provođenje sudskih odluka. Odluke suda se moraju poštovati i sve mora biti u skladu sa ustavom", mišljenja je Stano.

Na pitanje kako EU komentariše izjave Milorada Dodika koje se odnose na to da bi Srbi iz RS-a trebali živjeti u Srbiji, Stano kaže da će EU odreagovati.

Takođe, prokomentarisao je i odlikovanje predsjednika Vladimira Putina ordenom RS-a, Stano kaže da je Milorad Dodik svjestan svojih postupaka, a da je potez odlikovanja Putina "žalostan i pogrešan".

"Čitav svijet sada zna ko je Putin. On je direktno odgovoran za agresiju nad Ukrajinom, on izdaje naredbe pod kojima civili u Ukrajini bivaju ubijeni. Nema mjesta u EU za političare koji se povezuju sa ubistvima i ratom. A potez Milorada Dodika je žalostan i pogrešan. On vrlo dobro zna koje su njegove odgovornosti, a isto tako zna šta on i BiH trebaju uraditi da bi ispunili želje i zahtjeve koji su potrebni za ulazak u EU", ističe Stano.

Dodaje još i da smatra da je Dodik vrlo dobro svjestan šta će dovesti do odbijanja kandidatskog statusa, samim tim i članstva BiH u EU.

"Ako Dodik, uprkos svemu, odluči da odlikuje Putina i ako nastavi sa koracima koji nisu prihvatljivi, onda će i EU poduzeti određene korak protiv njega", zaključio je Stano.

(Klix.ba)