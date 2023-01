PRVI PUT NAKON 23 GODINE: Bakir Izetbegović ostao bez ijedne funkcije

Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović po prvi put od 2000. godine neće biti ni na jednoj funkciju u vlasti u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Poslije 23 godine, kako su objavili sarajevski mediji, Izetbegović će biti samo predsjednik SDA, pošto je danas potvrđeno da neće biti kandidat za delegata u Domu naroda BiH.

On je 2000. do 2002. godine bio je poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo, od 2002. do 2006. godine bio je poslanik u Parlamentu Federacije BiH, a od 2006. do 2010. bio je poslanik u Parlamentu BiH.

Od 2010. do 2018. godine bio je član Predsjedništva BiH, a u poslednjem mandatu bio je delegat u Domu naroda BiH.

SDA je danas za Dom naroda BiH kandidovala bivšeg člana Predsedništva BiH Šefika Džaferovića i Safeta Softića.

U bošnjačkom klubu delegata u Domu naroda BiH SDA bi trebalo da ima dva predstavnika, jednog delegata će dati Demokratska fronta (DF) Željka Komšića, dok bi još dva delegata trebalo da kandiduje probosanska koalicija "Osmorka".

(MONDO/Agencije)