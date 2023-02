Šarović: Dodik je u RS nadigrao opoziciju, a u Sarajevu nadmudrio političke partnere

Bivši predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović smatra da se SNSD-u najviše žurilo da imenuje Savjeet ministara i da četiri delegata u Domu narodu omogućavaju ovoj stranci "da ima batinu u ruci."

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Onaj ko ima batinu u ruci sa četiri delegata on diktira sve u zemlji u naredne četiri godine i nezamjenjiv je. On (Milorad Dodik) je to priželjkivao i ostvario je. Mislim da je nadmudrio sve, da je postigao ono što je priželjkivao", rekao je Šarović za FTV.

Šarović, koji je u oktobru ubjedljivo izgubio izbore za srpskog člana Predsjedništva BiH, a nakon toga ostao bez funkcije na čelu SDS-a za Federalnu televiziju je još rekao da je "Dodik isti" i da se "neće popraviti".

SDS "mlak" "Čini se da smo vrlo mlaki i neprepoznatljivi što je loše za opoziciju generalno, ali i za SDS", rekao je Šarović komentarišući svoju stranku.

"Mislim da je on isti. Kakav god je, možemo da ga slavimo, volimo, ne volimo, ta priča da će se on popraviti je zabluda. On je uvijek isti i igra onako kako on misli da treba i zbog toga i pobjeđuje. Uvijek je na granici crvenih linija. Problem je što nismo naučili osnovne lekcije. Bez konkurencije i bez mogućnosti smjenjivosti u ovoj zemlji mi ćemo prizivati tu permanentu krizu. Mislim da je to greška svih onih koji su to dozvolili...Opozicija u RS nije odigrala dobro ovu utakmicu. Nadigrani smo, moram priznati. Ali i nekim strankama koje su u Parlamentu BiH. I one su svojim djelovanjem doprinijele da Dodik dominira", smatra Šarović.

O koaliciji stranaka iz Federacije kaže da ne poznaju u dovoljnoj mjeri Dodika.

"Možda mu za početak vjeruju, ali mislim da će se to zaista brzo osjetiti na Savjetu ministara. Dolazi jedan vrlo težak period."

Predviđa da Savjet ministara neće funkcionisati glatko i da slijede problemi i krize, ali da postoji načelni dogovor oko prioriteta.

"Kaže da postoji neki načelan dogovor programa oko određenih prioriteta novog saziva Savjeta ministara. Mislim da će se oni nadmudrivati u tome ja tebi jedno, ti ćeš meni nešto drugo. Mislim da će na sceni biti pogodbeni Savjet ministara i da će te varnice već da krenu. Očekujem probleme i krizu po tom pitanju. Ako se zapne odmah po pitanju tih projekata onda slijedi niz drugih koji će da budu na čekanju i onda ćemo imati sličnu situaciju kao i dosadašnji Savjet ministara. Ne priželjkujem to, ali ne vidim preveliki prostor za neki zamah ovog Savjeta ministara", rekao je Šarović.