Referendum o opozivu gradonačelnika Bijeljine: Do 16 časova glasalo 34,28 odsto birača

Izlaznost na referendumu za opoziv gradonačelnika u Bijeljini do 16.00 časova je 34,28 odsto, izjavila je predsjednik Komisije za sprovođenje opoziva Dijana Savić Božić.

Izvor: Ljerka Bjelica/Srna

Ona je navela da je na referendumu glasalo 37.282 birača.

Božićeva je rekla da je od 85 političkih subjekata koji učestvuju u postupku opoziva, ovoj komisiji prigovor uputio SDS.

"Svi ostali su zadovoljni našim radom", rekla je Božićeva na konferenciji za novinare.

Ona je navela da potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina Mustafa Gradaščević nije prijavljen Komisiji za sprovođenje opoziva u vezi sa narušavanjem procesa glasanja.

"Nema ni prijave ni prigovora niti saznanja o nekom kršenju", rekla je Božićeva.

Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnju gradonačelnika Ljubiše Petrovića o kupovini glasova, Božićeva je rekla da to nije i ne treba da bude prijavljeno Komisiji, jer je to krivično djelo i apelovala na Petrovića da sve dokaze koje ima što prije odnese u Policijsku upravu Bijeljina kako bi to bilo procesuirano.

Građani Bijeljine danas se na referendumu izjašnjavaju da li su za opoziv gradonačelnika Ljubiše Petrovića, a pravo glasa ima oko 112.000 birača.

Referendum u Bijeljini je prvi koji se održava u skladu sa novim Pravilnikom o sprovođenju opoziva koji je krajem prošle godine donesen u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Opoziv gradonačelnika, koji je iz SDS-a, pokrenulo je 25 odbornika Skupštine grada 8. februara, a podržava ga široka Narodna koalicija "Pokrenimo Bijeljinu", predvođena SNSD-om.

