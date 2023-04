Izetbegović: Bošnjaci će tek da osjete pogubnost onoga što im se sprema

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović govorio je o posljednjim odlukama visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, ali i o unutarstranačkom čišćenju.

Izvor: hayat.ba/YouTube

Govoreći prilikom gostovanja u programu Hayat televizije o posljednim Šmitovim odlukama rekao je da one nisu pravo rješenje. Šmita je je, navodi, prilikom održanog sastanka upozoravao da novom odlukom nanosi štetu bošnjačkom narodu.

"Mi smo vrlo pažljivo probrali pozicije sa kojih smo mogli da branimo državu. Jedna po jedna se gubi, predaje se dvojcu -Dodik. I tek će da osjete Bošnjaci kako bivaju svezani u svojoj državi, kako, kao što je rekao Dodik, Srbi-Hrvati će vladati ovom državom, a ne 'muslimani'“, kazao Izetbegović.

O odnosu sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem rekao je da ga skoro i nema.

"Zadnji kontak je bio kad me je pozvao u Mostar, kad sam rekao da neću. Više nije bilo kontakta. Jedno su Hrvati, drugo HDZ i treće predsjednik HDZ-a. Ne bi trebale želje za osvetama biti u politici. Mi moramo popravljati odnose sa Hrvatima i sa Srbima naravno. Što se tiče Čovića, tu je nažalost stvar završena. Što se tiče Hrvata radićemo da imamo bolje odnose", istakao je Izetbegović.

Dodao je da je SDA u fazi stvaranja koalicije sa DF-om, NES-om i SBiH.

"Dolazi do sazrijevanja njihove strane. Ne bih forsirao ništa. Borimo se za BiH. Mislim da je to dovoljno. Mislim da će htjeti da mijenjaju na terenu koliko mogu. Kada se oni na to odluče ja ću to prvi uraditi. Treba vrijeme da to zaliječi. Ne valja pritiskivati ljude. Neka to dođe kroz spontani proces. Trebamo braniti principe", naglasio je.

Smatra da SDA ima najjaču strukturu te da treba dati šansu mladim ljudima. Govoreći o unutarstranačkim reformama rekao je da se pobjednički tim, kao ni trener, ne mijenjaju. Time je dao odgovor onima koji su ga pozivali da napusti poziciju predsjednika stranke.

"Te priče o nekim čišćenjima i nekim velikim reformama unutar SDA... Čemu? Ne mijenja se struktura onih koji pobjeđuju, ne mijenja se ni trener, ne mijenja se tu ništa bitno. Poneko čišćenje, treba odstranjivati one koji se upuste u ono u šta se ne treba upustiti, toga bude u velikim strankama. Mi to čistimo bez velike pompe. U ovom trenutku imamo najjaču strukturu SDA ikada", naglasio je Izetbegović.

Kongres stranke bi trebao biti održan u septembru, a na njemu, kako je kazao, SDA treba dodatno ojačati mladim ljudima.

"Za SDA ne treba puno bolje, SDA treba jači koalicioni kapacitet", poručio je Izetbegović.

(MONDO)