Skupština Republike Srpske usvojila Rezoluciju o Kosovu i dopune Zakona o sukobu interesa RS

Narodna skupština RS usvojila je danas Rezoluciju o zaštiti Srba na Kosovu i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, koja je bila prijedlog predsjednika NSRS Nenada Stevandića.

Interesantno je da je tokom glasanja za rezoluciju bio samo jedan glas protiv, i to upravo Stevandićev, ali je on potom tvrdio da je došlo do tehničke greške i glasanje je ponovljeno.