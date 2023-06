Vesić i Forto: BiH i Srbija će zajedno konkurisati za infrastrukturne projekte, uvodi se e-transportni list

Ministri komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto i građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić saglasni su da je saobraćajna infrastruktura jedno od sredstava regionalnog povezivanja

Najavljeno je da će dvije zemlje zajednički konkurisati kod EU za finansiranje projekata iz ove oblasti.

"Mislim da se trebamo koncentrisati na regionalno povezivanje. Saobraćajna infrastruktura je i naš cilj i naše sredstvo približavanja EU putem transportne zajednice koja jeste projekat EU, a u kojem mi ravnopravno učestvujemo", rekao je Forto nakon sastanka sa Vesićem u Sarajevu.

On je u obraćanju medijima podsjetio da su neki od projekata već vidljivi i dodao da će Savjet ministara, zajedno sa Vladom Srbije, aplicirati kod EU za bespovratna sredstva i finansiranje najmanje dva projekta – pruge koja od Banjaluke preko Doboja, Tuzle, Zvornika vodi za Srbiju i rekonstrukcije mostova koji povezuju BiH i Srbiju.

Forto je najavio da će 5. jula u Brčkom biti održana konferencija koja će za temu imati određivanje trase auto-puta Orašje–Brčko-Tuzla, unapređenje luke u Brčkom i željeznički koridori koji će pratiti ove puteve.

"Moramo napraviti zamah u kojem će biti normalno da gradimo stotine kilometara i pruge i puteva u svakom trenutku", poručio je Forto, ističući da su entiteti nadležni za izgradnju auto-puteva.

Vesić je istakao da je BiH prioritet kada je u pitanju saobraćajno povezivanje Srbije sa susjedima i podsjetio da će dvije zemlje za nekoliko godina biti povezane sa dva auto-puta i dvije brze saobraćajnice.

On je naveo da će Srbija do kraja godine na auto-putu Beograd–Sarajevo završiti dionicu od Sremske Rače do Kuzmina dužine oko 19 kilometara, na kojoj se gradi integrisani granični prelaz u Sremskoj Rači.

Prelaz će, prema njegovim riječima, biti pušten u rad 2025. kada bude završen dio od Bijeljine do Sremske Rače, a koji gradi Republika Srpska i finansira Srbija.

"Ono što čeka naše prijatelje iz BiH jeste da završe svoj dio puta kako bi Beograd i Sarajevo bili konačno povezani auto-putevima", naglasio je Vesić.

On je najavio da će do kraja iduće godine u Srbiji biti završeni auto-put Ruma–Šabac, koja će imati odvajanje prema graničnom prelazu Badovinci, i brza saobraćajnica Šabac–Loznica koja će povezati granični prelaz u Šepku.

"Danas smo razgovarali i o integrisanim graničnim prelazima Šepak i Badovinci, čime bi se rasteretio prelaz u Sremskoj Rači", dodao je Vesić.

Prema njegovim riječima, Srbiju očekuje i izgradnja auto-puta od Požege do Kotromana, odakle će jedan krak voditi ka Višegradu, a drugi ka Crnoj Gori.

"U BiH se ulazi kroz tunel i na strani BiH će biti integrisani granični prelaz", precizirao je Vesić.

Vesić je naveo da je Srbija već kod EU kandidovala projekat rekonstrukcije pruge od Beograda koja ka BiH vodi preko Rume.

"Sad je ideja da se Srbija i BiH zajedno pred EU pojave sa projektom rekonstrukcije pruge Beograd-Sarajevo, čija jedna trećina vodi kroz Srbiju, a dvije trećine kroz BiH, da zajedno tražimo grant", rekao je Vesić, ocijenivši da zajednička kandidatura može donijeti više novca.

Prema njegovim riječima, svako bi radio rekonstrukciju svog dijela pruge, ali je suština da se zajednički traži novac za to.

"Razgovarali smo i o šest mostova između naše dvije zemlje", dodao je Vesić i podsjetio da je ovo pitanje regulisano Sporazumom Savjeta ministara i Vlade Srbije iz 2020. godine.

Vesić je podsjetio da su do sada rekonstruisana dva od šest mostova, i to Mali Zvornik - Zvornik i LJubovija-Bratunac.

"Ostalo je da rekonstruišemo četiri, a tome ćemo pridružiti i jedan željeznički most", dodao je Vesić i najavio da će BiH i Srbija zajednički tražiti novac od EU i za ove aktivnosti.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije naglasio je da će BiH i Srbija biti prve koje će uvesti e-transportni list, na čemu rade dva ministarstva.

"Razmjenjivaćemo podatke iz transportnih listova i na granici će biti dovoljno da se skenira bar-kod. To radimo zajedno sa Transportnom zajednicom", rekao je Vesić i dodao da su mu u Briselu, kada je predstavljao ovaj projekt, rekli da to treba i EU.

Vesić je dodao da je danas razgovarano i o integrisanju tagova za elektronsku naplatu putarine u BiH i Srbiji, što će pojednostaviti kretanje u dvije zemlje jer će sa tagom jedne zemlje biti moguće putovati u drugu i obratno.

"Razgovaramo o tome sa oba preduzeća u BiH i vjerujemo da ćemo moći da uradimo ono što smo uradili sa Sjevernom Makedonijom – sa kojom ćemo krajem mjeseca imati integrisani tag", izjavio je Vesić, navodeći da Srbija o tome pregovara i sa Hrvatskom.

On ističe da bi Srbiji bilo drago da to urade i sa BiH, što znači da će se i sa sprskim tagom moći putovati u BiH i obratno, pri čemu će se skidati sa računa.

Vesić je konstatovao da su BiH i Srbija pokazale da znaju da se dogovore, a da je sada EU na testu da pokaže kako će podržati zajedničke projekte dvije zemlje.

"Trudićemo se da saobraćajno povežemo dvije zemlje, jer saobraćajnim povezivanjem ljudi postaju bliži, privreda bolje radi, otvara se mogućnost za nove investicije. Suština je da ljudi žive bolje", naglasio je Vesić.

