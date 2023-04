Dačić: Što bismo bili za teritorijalni integritet BiH, a da oni glasaju uzdržano o Kosovu?

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će uzdržanost Ukrajine i BiH prilikom glasanja za članstvo samoproglašenog Kosova u Savjetu Evrope uticati na stav Srbije jer će Beograd od sada biti uzdržan po pitanju teritorijalnog integriteta BiH.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Što bismo bili za teritorijalni integritet BiH, a da oni glasaju uzdržano", rekao je Dačić za RTS komentarišući glasanje kojim je Prištini prihvaćena prijava za Savjet Evrope.

On je istakao da je Ukrajina svojim stavom neprijatno iznenadila Srbiju koja je osudila kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine u svim rezolucijama, a sličan slučaj je i sa BiH.

Dačić je istakao da je prijavom Kosova za članstvo u Savjetu Evrope prekršena procedura u toj organizaciji.

On je ukazao da slijed događaja govori o tome da nije bilo normalne procedure, već je riječ o tome da se Priština za nešto nagradi, ali se postavlja pitanje za šta.

"Da li je to nagrada za to što 10 godina nisu formirali zajednicu srpskih opština /ZSO/? Pa kako Savet Evrope do sada nije konstatovao da mora da se formira ZSO, jer je potpisala Ketrin Ešton u ime EU?", upitao je Dačić.

Prema njegovoj ocjeni, očigledno je da je Njemačka obećala premijeru samoproglašenog Kosova Aljbinu Kurtiju da će ga nagraditi za neku "konstruktivnost".

"Ovde se pokazuje ko je miljenik nekih zapadnih zemalja, u ovom slučaju Kvinte. Kurti je njih uslovio navodnom konstruktivnošću i najavom da hoće da razgovara o ZSO, što je smešno, licimerno i bezobrazno", rekao je Dačić.

Komitet ministara Savjeta Evrope odlučio je juče da se pokrene procedura za razmatranje zahtjeva takozvanog Kosova za prijem u tu organizaciju.

(Srna)