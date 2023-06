Ninković postavio uslove za rješenje problema Akvane: "Na Stanivukoviću je odgovornost"

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković tvrdi da je gradonačelnik Banjaluke Stanivuković povukao predložene akte za sjednicu, te iz tog razloga nema osnva da zatraži Kolegijum za zakazivanje sjednice koji je prvobitno trebao biti održan u ponedjeljak.

Ninković je naveo tri razloga koji u ovom trenutku predstavljaju najveći problem u funkcionisanju Skupštine grada, a tiču se zakazivanja sjednice, poslovanja Akvane i imenovanja načelnika odjeljenja.

„Juče sam od gradonačelnika dobio akt kojim povlači sve tačke predložene za narednu sjednicu. U tom aktu stoji i to da će na današnji dan dostaviti nove materijale i akte. To praktično znači da u ovom trenutku, s obzirom da nemamo ni jedan dostavljen materijal, ja nisam u situaciji kao predsjednik Skupštine, da zatražim Kolegijum koji smo zakazali za ponedjeljak. Čujem da gradonačelnik hoda po gradu i priča kako Skupština kriva za sve što se dešava. On je juče povukao akte i nije dostavio nove materijale“, rekao je.

Ninković napominje da savjetnici gradonačelnika ne mogu biti potpisnici materijala koje dostavlja Skupštini.

„On ima namjeru da dostavi materijale sa izbrisanim obrađivačima, odnosno da ostane samo gradonačelnik kao formalni predlagač. To znači, u slučaju da se ispostavi kao tačno, da imamo novu dimenziju problema. Nećemo znati ko je obradio dokument. To znači i da bilo koji investitor u svom projektnom birou može da sastavi dokument i dostavi ga gradonačelniku koji on može uputiti u Skupštinu grada. Upozoravam i njega i javbnost da ćemo biti u problemima. On zbog svog ega ne želi da prizna da je pogriješio“, rekao je Ninković.

Dodaje da je spreman na dijalog oko rješavanja problema poslovanja preduzeća Akvana, ukoliko Stanivuković pristane na dva prijedloga – relokacija postojećih sredstava iz budžeta i dokapitalizacija Akvane. Tvrdi da dodatno zaduživanje Grada nije potrebno.

„Skupština grada je spremna na sve da bi riješila problem Akvane. Već u nedjelju možemo sazvati vanrednu sjednicu samo neka uputi akt o relokaciji sredstava i neka dokapitulizuje Akvanu. Rekao je da Grad ima dovoljno sredstava, ne razumijem zašto želi dodatno da zaduži grad novim kreditom. Nudimo rješenje, neka uputi akt na sjednici i završićemo priču. Nudimo rješenje, neka uputi akt na sjednici i završićemo priču", poručio je.

