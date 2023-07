Banjaluka: Besplatne građevinske dozvole, veće kazne za uništavanje javne imovine...

Skupšina Grada Banjaluka usvojila prijedlog o besplatnim građevinskim dozvolama.

"Banjaluka je prvi grad koji je svojim sugrađanima obezbijedio i besplatne građevinske dozvole za objekte do 200 kvadratnih metara, kao i besplatne projekte za izgradnju porodičnih domova", objavljeno je na sajtu Grada.

Uz ovu, na današnjoj sjednici donesena je i odluka o besplatnim placevima u početku za višečlane porodice, a onda i za mlade bračne parove.

Gradski menadžer, Bojan Kresojević poručio je kako, nakon besplatnih udžbenika, prevoza za penzionere sa minimalnom penzijom i subvencija za vrtiće, nove pogodnosti za naše sugrađane su građevinske dozvole.

"Ranije nismo obećali besplatne građevinske dozvole, ali i to smo ostvarili. Od danas su besplatne građevinske dozvole do 200 m2 za sve naše sugrađane. Uz sve to, usvojili smo i odluku koja se tiče nastavka projekata „Voda 2“ i „Voda“ 3. Usvojeni su programi kao i brojne odluke koje se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nastavke značajnih projekata u Kuljanima i Motikama", kazao je on.

Podsjetio je još jednom da Banjaluka u oblasti turizma bilježi odlične rezultate, te da će zahvaljujući novoj odluci o neograničenom radnom vremenu za ugostiteljske objekte u centru grada bilježiti još bolje rezultate.

"Omogućili smo da u nultoj i prvoj zoni ugostiteljski objekti da rade do 5 časova ujutru, naravno uz odgovarajuće takse koje će plaćati Gradu", ističe gradski menadžer.

Naglasio je kako je odluka o oštrijim kaznama za uništavanje gradske imovine takođe usvojena.

Ipak, kako kaže, danas odbornici nisu dali podršku važnoj tački, a to je upisna politika škole u Adi.

"Danas nismo dobili podršku da se škola u Adi definiše kao nova centralna škola, kao ni podršku za upisnu politiku koja to prati. Nećemo odustati od toga. Potrebno je naglasiti da, ukoliko se ova škola formira kao centralna i ako se neka odjeljenja iz OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ prebace u ovu školu, doći će samo do toga, dakle – do prebacivanja, a nikako do ostanka bez posla", kazao je on.

Predsjednik Skupštine Grada, Ljubo Ninković, naglasio je da je završena još jedna maratonska sjednica, te da su odbornici podržali 99 odsto tačaka.

"Danas je na dnevnom redu bilo 90 tačaka, dakle imali smo obiman dnevni red. Priveli smo sjednicu kraju, išli smo u tom pravcu, a gotovo 99 posto tačaka je dobilo podršku odbornika. Kada je riječ o odluci koja se odnosi na neograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, skupštinska većina je imala amandman na odluku, jer smo smatrali da mora da se proširi obuhvat, tačnije da se obuhvate svi objekti u nultoj i prvoj zoni. Usvojili smo i odluku o taksama, gdje su definisane cijene po zonama, a ugostitelji su ti koji će procijeniti da li im se isplati i da li će uplatiti taksu", kazao je Ninković.

Na ovoj sjednici usvojene su odluke kojim su stvorene pretpostavke za nesmetanu izgradnju više vodovoda, kao i za zamjenu postojeće LED rasvjetom na cijelom području grada i tzv. pametno upravljanje rasvjetom.

Doneseno je i više nacrta regulacionih planova, zatim odluka o dodjeli poslovnih prostora u zakup pod povoljnim uslovima, programi rada za ovu godinu i prošlogodišnji izvještaji o radu javnih ustanova Banski dvor, Centar za socijalni rad, Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Turističke organizacije grada, kao i Gradske razvojne agencije.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada, visini stipendija, deficitranim i suficitarnim zanimanjima za školsku/akademsku 2023/2024. godinu, kao i odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljima Dragočaj, Ramići i u Ada.

