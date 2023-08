Dodik: Izjednačiće se status borcima RSK sa onima u Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Prijedoru da su danas odlučili da izjednače status borcima Vojske Republike Srpske Krajine sa borcima Republike Srpske.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U obraćanju na obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja" Dodik je večeras rekao da su danas i juče, zahvaljujući predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovom timu napravili dosta dobrih poslova, ojačali sopstveno uvjerenje i podršku jedni drugima.

"Ako je mir neophodan, a jeste, i ako moramo da sravnimo naše bilanse, onda ćemo reći da je Hrvatska napravila jednu državu, a srpski narod dvije - Republiku Srpsku i Srbiju i borićemo se za to. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska", rekao je Dodik i dodao da Vučić kao predsjednik Srbije garantuje bezbjednost i stabilnost.

On je rekao da u Prijedor večeras nisu došli da bi omalovažavali bilo koga, već da obilježe srpsko stradanje u "Oluji" .

"Samo prije mjesec dana niko nije smetao, niti je bilo ko šta rekao o ovom gradu kada su Boošnjaci obilježavali svoje stradanje. Mi smatramo da to i treba tako da bude. Zašto onda vi mislite da mi nemamo pravo i ko ste vi da nam više držite predavanje o tome?", upitao je Dodik.

On je rekao da je Prijedor kao mjesto obilježavanja Pogroma "Oluja" izabran jer je to mjesto susreta kolona i stradanja.

"Ovo je grad stradalnik, grad junak i zato smo ovdje upravo večeras da se prisjetimo svih naših stradalih", rekao je Dodik.

On je istakao da Republiku Srpsku kao državu ni njega ne zanima bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji se "zabavio sam sobom" i samo smišlja šta bi morao prigovoriti Srbiji i Srpskoj.

"To i radi zato što vidi da smo bolji, da nismo ogrezli u mržnji, da ne mrzimo, nego zovemo na dijalog, kao što to stalno radi i Vučić, a oni to stalno odbijaju", rekao je Dodik i dodao da se od njega i predsjednika Srbije mogu samo čuti riječi dijalog, mir, bezbjednost.

SRNA