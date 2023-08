"Udruženi zločinački poduhvat Hrvatske i SAD": U Prijedoru obilježen Dan sjećanja na ubijene i protjerane Srbe (FOTO)

U Prijedoru je obilježavan Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja" u kojoj su hrvatske snage protjerale više od 220.000 krajiških Srba.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Centralna ceremonija "Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji "Oluja", održana je prvi put u Republici Srpskoj. Obilježavanju dana sjećanja prisustvovali su Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, premijer Srpske Radovan Višković, srpski član Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i drugi zvaničnici Srpske i Srbije.

Osim patrijarha i zvaničnika Srpske i Srbije, obilježavanju prisustvuje i veliki broj građana.

Njegva svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je večeras u Prijedoru da niko nema ekskluzivno pravo na bol i pozvao vjerske lidere da među ljudima i narodima čuvaju i grade mir.



"Budimo elitni u vrlini, dobru, izmirenju, budimo ljudi, kako je govorio blaženopočivši patrijarh Pavle", rekao je patrijarh Porfirije večeras u Prijedoru na obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja" nakon što je služio parastos za sve postradale.

On je istakao da su večeras tu da bi se pomolili za braću iz Dalmacije, Like i sa Korduna, kojima je Prijedor bio prva stanica u nasilnom egzodusu kada su morali da napuste svoja ognjišta.

Prema njegovim riječima, sabrani su u molitvenom sjećanju na prograne, stradale i nestale, a Hristos je dao smisao svakom mučenju, pa i onom u avgustu 1995. godine.

Srpski patrijrh je istakao da bol nema ni naciju ni vjeru i da su se večeras sabrali ne samo zbog toga što Srbi imaju pravo na svoj bol i sjećanje na svoje bližnje već imaju potrebu da se mole Bogu za spasenje duša stradalih.

"Ali, to što se molimo za naše ne znači da se ne znamo za bol iz hrvatskog i bošnjačkog naroda, molimo se za sve žrtve", rekao je patrijarh Porfirije.

On je rekao da smo kao pravoslavni hrišćani pozvani da tako postupamo, kao i da je preduslov svakog mira mir sa Bogom, te podsjetio da se tokom liturgije više puta pominje mir.

"Sabrali smo se i da se molimo za mir i među nama, ali i među svim narodima na koje nas je Bog uputio da delimo isti prostor. Mir je najviša vrednost", rekao je patrijarh Porfirije i ukazao na potrebu mira sa Bogom, sa samim sobom, sa drugim ljudima.

On je napomenuo i da je ljeto vrijeme sabornog sjećanja na srpska stradanja i u Drugom svjetskom ratu i ovom posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Srpski patrijarh je podsjetio da je i Kozara gora stradanja, da je cijela mučenička i niko nema ekskluzivno i elitno pravo na ljubav prema svojoj kući, bližnjima, narodu, ali niko nema takvo pravo i na bol.

"Neki su se odvažili da mere bol, da neki kažu da bol nije bol, iako svaka majka oseća bol zbog izgubljenog djeteta", rekao je patrijarh Porfirije i naglasio potrebu da se izgrađuje mir među ljudima i narodima da osjećajući bol i rane jednih drugih, a da se ekskluzivnost u bolu demontira.

Dodik: Udruženi zločinački poduhvat

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Pogrom "Oluja" bio udruženi zločinački poduhvat SAD i njihovih monstrumskih planova prema srpskom narodu zajedno sa Hrvatskom vojskom koja je jedva čekala da očisti prostor od Srba.



"Udruženi zločinački poduhvat SAD i Hrvatske na nebranjeni, nenaoružani srpski narod", istakao je Dodik u obraćanju na obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja".

Dodik je podsjetio da je Hrvatska vojska angažovala 200.000 vojnika u "Oluji" što znači da je na svakog starca, dijete bio angažovan i jedan vojnik.

On je istakao da nikada neće oprostiti i da neće dozvoliti da neko omalovažava srpski narod.

Dodik je napomeno da smo učeni, pa i u komunističkom sistemu, da ćutimo o svom stradanju, ali je prije devet godina počelo zajedničko obilježavanje stradanja zahvaljujući predsjedniku Republike Srpske Aleksandru Vučiću.

Prema njegovim riječima, ovo je jedan srpski narod koji je istjeran iz Republike Srpske Krajine.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su danas odlučili da izjednače status borcima Vojske Republike Srpske Krajine sa borcima Republike Srpske.

Vučić: Na Drini više neće biti barijera i blokada

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će Srbija biti uz svoj narod i da više na Drini neće biti barijera i blokada, kao što se ljudima u avgustu 1995. godine nije dozvoljavalo da siđu sa auto-puta u Beogradu da se neko ne uznemiri pred izbore.



"Baš me briga koliku ću cijenu za to da platim. Uvijek ćemo biti uz naš narod. Posao i obaveza Srbije je da budemo uz narod Republike Srpske kad je teško, kad vam najveća sila uvodi sankcije. Mi nećemo uvoditi sankcije i pomoći ćemo Srpskoj na svaki mogući način", rekao je Vučić na obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja", koje je prvi put održano u Prijedoru.

On je naveo da posljednji dani svjedoče o licemjerju i dvostrukim standardima međunarodne zajednice prema Srbima.

"Petrovačka cesta naziva se egzodusom, pogromom, progonom, ali nikada neće reći da je to najveće etničko čišćenje od 1945. naovamo. I u Sarajevu i u Zagrebu, ali i u Beogradu, upotrijebiće sve moguće izraze, ali ne i etničko čišćenje", rekao je Vučić.

Vučić je upitao kako je u Hrvatskoj prije 30 godina bilo 700.000 Srba, a danas 112.000, kako su nestali, gdje, zbog čega?

"Zato što im je bilo dobro i lijepo ili zato što je učinjen težak zločin protiv jednog naroda?“, pitao je Vučić i dodao da su to ljudi, a ne klikeri.

On je ponovio da je na Petrovačkoj cesti, na mjestu gdje su pobijena djeca u bombardovanju hrvatske avijacije, srušen prvo mali drveni krst, pa veći aluminijski.

"Razmišljam 28 godina kako izgleda to mjesto, kako je moguće da greškom gađate djecu i starce? Nemoguće je da onom mjestu `migom 21` napravite grešku. Sve ste vidjeli, htjeli ste da ubijete djecu i njihove deke i bake. Jasno vam je da tamo nije bilo ni oruđa ni oružja", rekao je Vučić.

On je dodao da niko iz svijeta nije rekao, ni iz jedne zemlje, da je odličan posao uradilo tužilaštvo, istakavši da ne smije smrt djece da bude nekažnjena.

"Opšta hajka traje danima, nedjeljama, u Zagrebu, u Sarajevu. A u Srbiji ćute", istakao je Vučić i dodao da je ukazao strancima na to da li hoće da puste da smrt djece bude nekažnjena.

On je dodao da je uslijedio muk i da je to zbog toga što su to srpska djeca, te da zato od njih ne treba očekivati suzu.

"Zato je važno da mi Srbi budemo jedinstveni i okupljeni i da se držimo zajedno i kažemo šta se dogodilo i da od toga ne odustanemo. Rekao sam: Napravite četiri puta veći krst. Sruše li i ovaj, napravićemo deset puta veći i nikada nam tu djecu neće oteti iz srca ma koliko da su nas ubili", poručio je Vučić.

Govoreći o primjedbama zašto je Prijedor odabran za obilježavanje ovog datuma, Vučić je podsjetio da to bila prva najtužnija stanica kolone koja je bježala od Petrovačke ceste, a da je junačko Potkozarje stradalo od 1941. do 1945.

"Sad biste da stavite Prijedorčanima žig na čelo? Kažu mi - počinili su zločine u Prijedoru. Uvijek sam govorio neka svako odgovara za zločine", dodao je Vučić.

On je zaključio da jeste izgubljena teritorija Republike Srpske Krajine, ali su Srbija i Srpska dobile vrijedne ljude, uspješne sportiste, njihovu djecu koja su uspješna na takmičenjima iz matematike i koji svi zajedno podižu i Srbiju i Srpsku.

Protjerano 220.000 Srba

Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sva obilježja genocida.

Pogrom Srba u Oluji počeo je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja" zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija.

(Mondo/Srna)