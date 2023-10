Da li RS dobija Zakon o lobiranju? Građani prvo pomisle na korupciju

U Republici Srpskoj neophodno je zakonski regulisati oblasti lobiranja i njegovo uvođenje u legalne tokove, poručeno je s okruglog stola u Privrednoj komori u Banjaluci koji je održan u srijedu.

Izvor: Shutterstock

Јedan od prijedloga je da se počne sa edukacijom javnosti kako bi se pojasnili benefiti koje lobiranje može doprinijeti uvođenjem u legalne tokove.

Prva pomisao kod većine građana na riječ lobiranje je korupcija. Ova oblast u Srpskoj još uvijek nije legalizovana iako je bilo pokušaja prije deset godina.

"Oblast lobiranja u EU je već duži niz godina regulisana na zakonskom nivou i postoji preko 15 hiljada lobista koji danas postoje u Briselu i koji obavljaju tu funkciju", kaže Goran Račić, predsjednik područne Privredne komore Banjaluka.

Ministar finansija Zora Vidović smatra da kobiranje ima velike benefite u svim oblastima života i da je najvažnije početi sa "edukacijom javnosti, jer je za većinu pojam lobiranja nepoznata riječ".

"Ovim zakonom se planira lobiranje od privrede pa do svih drugih djelatnosti. Moram reći da je po meni to za privredu najvažnije i zato je Privredna komora to i pokrenula", istakla je Vidović, objavio je RTRS.

Ministar za evropske integraciju i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić rekao je da Srpska u inostranstvu ima angažovane logističke kuće kao zastupnike, a riječ je o advokatskim kućama "koje štite interese Republike Srpske u smislu poštivanja međunarodnog prava".

"Kada govorimo o njihovim efektima, Srpska već duže godina podnosi izvještaje Savjetu bezbjednosti UN, kao jedna od strana Dejtonskog sporazuma, kada govori o stanju u BiH i iznosi svoje viđenje tog stanja", naglasio je Klokić.

Zakonito lobiranje koje se obavlja transparentno može samo da pomogne, kažu u Agenciji za sprečavanje korupcije iz Srbije, koja je ovaj zakon usvojila 2019.godine.

"Srbija se opredjelila za nešto uži pojam lobiranja – da to bude uticaj na organe javne vlasti u donošenju propisa, dok širom svijeta postoje različita rješenja i nemaju dvije zemlje sa istim rješenjima", poručio je Јovan Božović, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije Srbije.

(RTRS/MONDO)