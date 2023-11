BiH dobila preporuku za otvaranje pregovora za ulazak u EU, ali uz uslove

Evropska komisija preporučuje da Savjet EU započne pregovore sa BiH kada budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno kada bude dostignut određen stepen usaglašavanja sa EU kriterijumom, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Izvor: Shutterstock

Ona je danas predstavila izvještaj o napretku BiH na putu ka učlanjenju u EU, pohvalivši brojne političke i pravne korake u BiH, prije svega brz početak rada novog saziva Savjeta ministara u januaru.

"Nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU u februaru 2016. godine, Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 ključnih prioriteta kako je navedeno u Mišljenju Komisije koji pokriva maj 2019. godine u demokratiji/funkcionalnosti, vladavini prava, osnovnim pravima i reformi javne uprave. Nakon što Komisija ocijeni da je Bosna i Hercegovina postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo, a posebno ključnih prioriteta, Komisija će preporučiti otvaranje pregovora o pristupanju EU", stoji u Izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine za ovu godinu.

Predsjednica Evropske komisije rekla je da Brisel priznaje da je vlast brzo formirana, da su stranke opredjeljene za ulazak u EU, da ima napretka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, pranja novca.

Međutim, ona je naglasila da Komisija sa zabrinutošću primjećuje ono što je nazvala "raznim neustavnim zakonima koje su usvojili predstavnici Republike Srpske".

Fon der Lajenova je dodala da će Evropska komisija izvijestiti Savjet EU o napretku BiH u ispunjavanju oslova, odnosno usaglašavanju sa kriterijumom EU, do marta 2024. godine.

Varhelji: Dodatnih šest milijardi evra povećaće BDP zemalja za trećinu

Komesar za evropsko proširenje Oliver Varhelji je nakon Kolegija komesara Evropske unije medijima govorio o napretku zemalja zapadnog Balkana ka evropskim integracijama. On je pojasnio što države još trebaju učiniti kako bi se ubrzale integracije.

Varhelji smatra kako je na terenu vidljiv napredak, ali ističe da ima još posla kada su u pitanju zemlje zapadnog Balkana. Najavio je da će biti zatraženo dodatnih šest milijardi evra pomoći zemljama zapadnog Balkana u procesu reformi koje traži EU.

"Sada ćemo govoriti o stvarnom integrisanju na terenu, drugim riječima, na koji ćemo način ubrzati integraciju naših gospodarstava, društava i država. Pri tome mislim na nas i naše partnere na zapadnom Balkanu. To donosi stvarne prednosti za obje strane, a državama zapadnog Balkana bi trebalo dati prednosti i prije nego što do članstva dođe", smatra on.

Varhelji je naglasio kako plan ima četiri aspekta za integrisanje partnera sa zapadnog Balkana, imajući u vidu sve obaveze koje proizlaze iz propisa i pravila Evropske unije. Dodao je da su spremni pomoći i staviti se na raspolaganje, ali da zauzvrat traže da se time doprinese stabilnosti regije i prosperitetu.

Još je naglasio da se zemlje moraju uskladiti sa socijalnim sistemima i tržištima Evropske unije.

"Naravno, ne mogu sami na tom putu zatvoriti nejednakost, zato ćemo biti spremni ubrzati zajednički rad. Savjetu EU predlažemo da povećamo našu finansijsku podršku u korist tog plana reformi s dodatnih šest milijardi evra, što bi značilo da ćemo trebati povećati njihov BDP za trećinu iz naših doprinosa", naveo je Varhelji.

(MONDO)