Dodik pozvao policiju da odmah uhapsi Glavaša ako kroči u RS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je neprihvatljivo da Branimir Glavaš, koji je nedavno u Hrvatskoj osuđen za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, utočište i bijeg od zatvora nalazi na teritoriji BiH.

Izvor: Al Džazira/YouTube/screenshot

Dodik je upitao da li je to još jedna poruka Srbima i Republici Srpskoj da se u BiH osjećaju sigurno svi oni koji su činili zločine nad Srbima, što još jednom potvrđuje kakva je ovo zemlja apsurda.

"BiH ne treba i ne smije da bude mjesto u kojem će se kriti zločinci. Bez obzira na to što ima dvojno državljanstvo, on je nepravosnažno osuđen i određen mu je pritvor i s toga nadležne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i na nivou BiH moraju hitno da reaguju i pronađu način da Glavaš bude vraćen u Hrvatsku", istakao je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je poručio da se Glavaš ne može ni preventivno, kako je to sam rekao, kriti u BiH i čekati pravosnažnu presudu. "On je jasno napisao i otkrio lokaciju gdje se nalazi i niko ne reaguje. Počinilac zločina nad Srbima osjeća se sigurno i bezbjedno na prostoru BiH, to je nečuveno", rekao je Dodik za Srnu.

On je pozvao pripadnike Policije Republike Srpske da ukoliko pronađu Glavaša na teritoriji Republike Srpske odmah reaguju i preduzmu sve mjere i radnje u saradnji sa nadležnim institucijama na nivou BiH kako bi Glavaš što prije bio isporučen Hrvatskoj, jer mu nije mjesto u BiH gdje živi Srbe nad čijim je sunarodnicima izvršio stravične zločine.

Predsjednik Srpske je dodao da je neophodno da nadležne institucije obavijeste javnost o tome kada i gdje je Glavaš ušao u BiH. "Bez obzira na to što nije imao zakonsku prepreku da uđe u BiH, imajući u vidu da ima i državljanstvo BiH, treba da imamo u vidu da je riječ o osobi koja je nepravosnažno osuđena i kakve je zločine počinila, te kao takva ne može da se krije na teritoriji BiH", istakao je Dodik.

Ratni komandant hrvatskih snaga u Osijeku Branimir Glavaš, koga je nedavno zagrebački Županijski sud nepravosnažno osudio na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da se preselio u BiH i da se nalazi u mjestu Drinovci, u opštini Grude.

"Imam dva pasoša. Ne želim više živjeti u Hrvatskoj. Stvarao sam ovu državu, ali nisam je zamišljao ovakvu kad sam stavljao glavu na panj. Nemaju niti jednog dokaza. Ovo je politička namještaljka. Nemam namjeru odslužiti nijedan dan u zatvoru", rekao je Glavaš.

Županijski sud u Zagrebu je na ponovljenom suđenju u slučajevima "Selotejp" i "Garaža" 27. oktobra nepravosnažno osudio Glavaša na sedam godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u tom gradu 1991. godine. Glavašu tada nije određen istražni zatvor zbog odluke Ustavnog suda iz 2015. godine, prema kojoj je već odslužio dio kazne.