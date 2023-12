Dodik otkrio šta će raditi ako mu zabrane bavljenje politikom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će, kada prestane da se bavi politikom, formirati udruženje za nezavisnost Srpske.

Izvor: Milorad Dodik - Twitter

Dodik je novinarima u Sarajevu rekao da je protiv njega kreiran proces pred Sudom BiH zbog nepoštavanja odluka Kristijana Šmita kako bi mu se zabranio politički rad, što očekuje pola javnosti u Federaciji BiH (FBiH).

"Kada se prestanem baviti politikom biću oslobođen javne odgovornosti kao predsjednik Republike, a kada mi zabrane, formiraću udruženje za nezavisnost Republike Srpske", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da je juče u Briselu imao veoma koristan sastanak, te istakao da više ne može vjerovati EU kada njeni predstavnici tvrde da su za vladavinu prava.

"Kako vjerovati? Kome? U njihove dobrnje namjere kada kažu vladavina prava", naveo je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je rekao da kada domaći političari u BiH dođu u poziciju da se nešto dogovore, onda šef Delegacije EU BiH Johan Satler izađe i kaže da misli da sjedište Apelacionog suda ne treba biti u Banjaluci.

"Šta njega briga za to? Pa u Njemačkoj je apelaciono odjeljenje u nekom malom gradu čije ime i ne pamtim, uopšte nije u Berlinu", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je na sastanku briselska administracija iskazala očekivanja da BiH ide dalje.

"Kuda dalje, gdje dalje? Nemam pojma. Kada su me pitali o nekim rješenjima kao što je zakon o Sudu BiH, mi smo prihvatili da postoji apelaciono odjeljenje koje će biti smješteno u Banjaluci. Ako hoće neka glasaju, ako neće ne morate me više nikada ni pitati za to", poručio je Dodik.

On je rekao da su zahtjevi jasni i kada je u pitanju uspostavljanje jedinstvenog broja za pozive u hitnim slučajevima 112, te da je predloženo da to usvoje vlade Republike Srpske i FBiH.

"Šta je tu problem? Hoće se opet neki zakon na niovu BiH, e taj zakon nećete dobiti i vodiće se veoma računa šta je moguće na nivou BiH. Ako neko želi da favorizuje Šmita i njegovu budalaštinu i njegovu platu od 24.000 evra koju dobija ovdje za ništa i da pravi dodatno nered u BiH, to nije naša stvar", naglasio je Dodik.

(MONDO)