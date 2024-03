Dodik o štrajku u pravosuđu Srpske: Sudijama smanjiti plate, a ostalim radnicima povećati

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je štrajk u pravosuđu Republike Srpske

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Rekao je da to pitanje traje 15-20 godina, kada su intervencijama stranaca sudijama date veće plate, a daktilografi i drugi zaposleni "ostali su ispod crte".

"Još dok sam bio premijer znao sam da je to bilo pitanje koje treba riješiti. Treba riješiti tako što sudijama treba smanjiti plate, a povećati ostalim radnicima. To će biti moj prijedlog", rekao je Dodik za Klix.ba.

Nešto ranije, predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović u razgovoru za isti portal izjavio je kako su zaposleni već osmi dan u štrajku.

"Mi smo donijeli odluku drugog februara da ćemo 28. februara stupiti u štrajk i dali smo dovoljno vremena, kako bi mogli kroz pregovore mogli da pokušamo doći do rješenja da do štrajka ne dođe. To se nije desilo i desilo se da nije bilo pomaka u pregovorima i mi smo 28. februara započeli štrajk u pravosudnim institucijama Republike Srpske", kaže Petrović.

Petrović navodi da se u štrajk krenulo sa 29 institucija, a u ovom trenutku su 34 institucije štrajku, te da broj institucija u štrajku raste, ali i da neke institucije nisu imale sindikalne organizacije, ali su početkom štrajka pristupile štrajku i na ustavno zagarantovano način tražili prava.

Štrajk radnika u pravosuđu Republike Srpske koji traje od prošle srijede stvorio je velike probleme građanima kojima su bile potrebne administrativne usluge u nadležnosti sudova.

