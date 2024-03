Borenović podržao kadriranje Zolaka na čelo banjalučkog "Vodovoda" (FOTO)

Vijest da će novi direktor banjalučkog “Vodovoda” biti Aleksandar Zolak, kadar PDP i bivši direktor Agenije za lijekove Bosne i Hercegovine koji je ljekar po profesiji, izazvala je pažnju u javnosti, a Zolaka je danas podržao predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Izvor: PDP

"Aleksandar Zolak je čestit, odgovoran, obrazovan čovjek i veliki profesionalac. U veoma izazovnim vremenima je bio na čelu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i postizao značajne rezultate. Znam da će se odgovorno i profesionalno posvetiti i poslu direktora banjalučkog Vodovoda", rekao je Borenović, a objavio PDP na društvenim mrežama.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je ranije da Zolak ima iskustva na rukovodećim pozicijama i hrabrosti da se uhvati u koštac sa problemima.

"On je čovjek koji je vodeći Agenciju za lijekove pokazao kako se radi, čovjek koji je pokazao da je borac i da ne posustaje, što je pokazao i slučaj “kiseonik”. On je čovjek koji ima hrabrost i koga je SNSD odmah otjerao sa mjesta. Radi se o kvalitetnom čovjeku, koji je prije svega dobar menadžer. On će zajedno sa mnom i Predragom Dudukovićem voditi “Vodovod” ", rekao je Stanivuković.

(MONDO)