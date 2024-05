Prijedlog rezolucije o Srebrenici danas pred Generalnom skupštinom UN

U Njujorku će Generalna skupština UN raspravljati i odlučivati o prijedlogu rezolucije o Srebrenici. Sjednica počinje u 16 časova po srednjoevropskom vremenu

Generalna skupština Ujedinjenih nacija će na današnjoj sjednici u Njujorku raspravljati i odlučivati o prijedlogu rezolucije o Srebrenici.

Prijedlogom je, između ostalog, predviđeno da se "11. jul obiIježava kao međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici". Sjednica počinje oko 16 časova po srednjoevropskom vremenu.

Šta piše u rezoluciji?

Autori rezolucije su, zvanično Bosna i Hercegovina (putem ambasadora BiH u UN i bez saglasnosti Predsjedništva BiH), Ruanda i Njemačka čiji će predstavnici svojim govorom otvoriti zasjedanje koje se tiče rezolucije.

U prijedlogu rezolucije se "bez rezerve osuđuje svako poricanje genocida u Srebrenici te poziva države članice da sačuvaju utvrđene činjenice uključujući i kroz obrazovne sisteme razvijanjem odgovarajućih programa, takođe u cilju sjećanja, sprečavanja poricanja i iskrivljavanja genocida."

"Bez rezerve osuđuje radnje koje veličaju osuđene ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, uključujući i odgovorne za genocid u Srebrenici; Zahtijeva od generalnog sekretara da uspostavi program informisanja pod nazivom "Genocid u Srebrenici i UN" počevši tako svoje djelovanje za obilježavanje 30. godišnjice od genocida; Poziva sve države članice, organizacije sisteme UN-a, NVO te akademske organizacije da obilježavaju Međunarodni dan uključujući i organizaciju posebnih aktivnosti u znak sjećanja i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici 1995. godine kao i odgovarajuće edukacije i aktivnosti koje se odnose na podizanje javne svijesti o genocidu", navodi se u prijedlogu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić sinoć su u Njujorku razgovarali sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, a sastanku je prisustvovao i Lagumdžija.

Oni su se Guterešu zahvalili "na dosadašnjoj podršci aktivnostima i mjerama u borbi protiv negiranja genocida i govora mržnje u Bosni i Hercegovini".

Vučić: Mnogo licemjerja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u Njujorku, uoči sjednice je poručio da će se danas sve vidjeti – "ko su nam prijatelji i ko su nam lažni prijatelji".

"Naravno, biće mnogo licemerja, biće mnogo neistina, biće mnogo svega na šta smo odavno naučili - o kojima će oni koji sve čine protiv Srbije da nam objašnjavaju da u stvari sve to čine upravo zbog Srbije jer mnogo bolje nego mi razumeju naše interese u budućnosti", ističe Vučić.

Ocijenio je da će današnji dan za njega biti najteži u političkom smislu otkako je predsjednik.

"Srbiju ne mogu da uplaše. Nikada nisu mogli da je uplaše. Samo brinem hoću li biti dovoljno na visini zadatka da ne razočaram svoj narod. Druge brige sam prebrinuo, više ih nemam. Samo bih želeo da svaki Srbin svuda u svetu zna da sam dao sve od sebe braneći čast i obraz našeg naroda", poručio je Vučić.

Dodik: Rezolucijom o Srebrenici potpisan kraj BiH, ništa se neće desiti i RS ide dalje

Bosna i Hercegovina je došla do svog kraja ili su je, preciznije rečeno, doveli do kraja oni koji su se u nju kleli, kaže predsjednik Republike Milorad Dodik. Ostalo je samo da svi učine napor, da budu dobre komšije i da se u miru raziđemo, poručuje Dodik uoči odluke Generalne skupštine UN o Srebrenici.

"Mislim da je tom odlukom Generalne skupštine potpisan kraj Bosne i Hercegovine. Da li će se on ostvariti ubrzano ili za neko dogledno vrijeme, to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti na sjednici vlade u Srebrenici, predložićemo federalnoj strani. Sinonim za tu rezoluciju može da bude kraj Bosne i Hercegovine", rekao je Dodik.

Vlada Republike Srpske održaće sjednicu u Srebrenici, a prije toga će položiti vijence na spomenik ubijenim Srbima u Bratuncu. Isto su planirali i u Potočarima, ali iz Memorijalnog centra to nisu dozvolili. Dodik je gostujući u srijedu uveče na RTRS rekao da se, ako u Generalnoj skupštini UN bude usvojena rezolucija o Srebrenici, neće ništa desiti i da Srpska ide dalje.

Svjedočenja Srba o zločinima tokom rata na panelu u Njujorku

U Ujedinjenim nacijama juče je održan panel "Mi govorimo, jer oni ne mogu - glasovi koji se čuju", na kojem su govorili Srbi koji su doživjeli ili su bili svjedoci zločina u prethodnim decenijama.

Nakon što su Srbi koji su doživjeli zločine izneli svoja svjedočenja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je duboko dirnut svjedočenjima koja je čuo i zahvalio se svim žrtvama na tome što su se obratile na panelu.

"Ovo je samo grupa ljudi koja živi u SAD. Nismo doveli stotine i hiljade ljudi srpskog porijekla iz Bosne i Srbije. Htjeli smo samo da pokažemo svim državama članicama i njihovim predstavnicima i njihovim delegacijama ovdje da istina nije jednostrana. Neke od žrtava su to upravo rekle", naveo je predsjednik Srbije.

