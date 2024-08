Na Dodikovu izjavu reagovao vrh PDP-a: Crnadak ga uporedio sa Miloševićem

Predjsednik i potpredsjednik PDP-a, Branislav Borenović i Igor Crnadak, oštro su reagovali na Dodikovu izjavu da “sve dok ga napadaju Jelena Trivić, Igor Crnadak, Branislav Borenović, Nebojša Vukanović, znači da radi dobro i u interesu Srpske”.

"Kada me u negativnom kontekstu pomene onaj koji je politički, institucionalno, ekonomski, moralno, demografski i na svaki mogući način unazadio Republiku Srpsku i moj, srpski, narod, meni je to pohvala. Kada znam da sam sve suprotno od onoga ko je sve obezvrijedio i ko je postao kamen oko vrata Republike Srpske, znam da sam na pravom putu. Kada se prizemnim pričama i kvalifikacijama bavi neko ko želi da je veliki lider, a nikada neće biti državnik, znači da je vrijeme da se skine sa grbače ovoj zemlji. Milorade, takve ne mrzim, jer to niti znam, niti sam tako vaspitan. Takve kao ti mogu samo da žalim", poručio je Borenović na "Iksu".