Vidović: Ambasada SAD naredila banakama da zatvore račune

Ministar finansija Republike Zora Vidović izjavila je da banke tvrde da im je Ambasada SAD u BiH naredila da zatvore račune fizičkim i pravnim licima u Srpskoj koja su na listi američkih sankcija

Izvor: Shutterstock

Vidović tvrdi da pomoćnik američkog državnog sekretara DŽejms O`Brajan treba da vidi zašto je to (ambasada) uradila.

Vidovićeva je istakla da uvedene sankcije nemaju veze sa korupcijom, jer niko od njih nije procesuiran ni osuđen za korupciju, a Vladi Srpske je onemogućeno da izađe na međunarodno tržište, što je u suprotnosti sa svim zakonima i počiva na sili, upitavši zna li to O`Brajan.

"On kaže da se zatvaraju računi koji su u dolarima, jer ne žele da se dolar kao njihova valuta koristi u koruptivne djelatnosti, ali kod nas su zatvoreni računi u KM, računi preko kojih ljudi dobijaju platu u KM", rekla je Vidovićeva za RTRS.

Ona je preporučila O`Brajanu da u američkoj Ambasadi vidi šta se desilo, jer informacije od banaka govore da im je ova ambasada naredila zatvaranje tih računa, pojasnivši da nije dobila bilo kakav papir i obavještenje iz Ambasade.

"OFAK-ova lista podrazumijeva da ne možete imati račun u dolarima i da vam se plijeni imovina u SAD, a ovo što se ovdje dešava uošte nije u skladu sa našim, a ni međunarodnim zakonima. Postavlja se pitanje šta se desilo u Republici Srpskoj i mislim da se to mora raščistiti", istakla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da na pretpostavkama počiva O`Brajenova izjava po kojoj SNSD, kao vladajuća stranka u Srpskoj, ima pristup resursima i samim tim više prilika da čini koruptivne radnje zbog kojih se uvode sankcije.

"O`Brajan kaže da Vlada raspolaže resursima Republike Srpske. Tako je u svakoj zemlji. Zatim kaže da se, s obzirom da SNSD ima najveće učešće u Vladi, pretpostavlja da te resurse koristi za korupciju. Možete zamisliti da nekom uvedete sankcije zato što se nešto pretpostavlja, bez dokaza i presuda", navela je Vidovićeva.

Uprkos svemu, kaže Vidovićeva, Srpska neće bankrotirati, već će nastaviti da napreduje, razvija se i učvršćuje svoj položaj.

Ukazala je i da američka Ambasada i opozicija u Republici Srpskoj već tri godine govore o bankrotu Srpske, ali da se to neće desiti.

"Uvesti sankcije jednoj vladi znači onemogućiti joj rad. To znači da žele nestanak Vlade i Republike Srpske i stvaranje unitarne BiH. To je nama poznato i mi ćemo se do posljednjeg boriti politički i pravno, u skladu sa zakonom, da svoj položaj očuvamo", zaključila je Vidovićeva, prenosi agencija Srna.

Šta je rekao O'Brajan?

(MONDO)