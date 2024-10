Dodik u Bijeljini: Rehabilitovan SNSD, okupićemo skupštinsku većinu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je došlo do rehabilitacije stranke u Bijeljini, te da će SNSD, koji će imati najveći broj odbornika, okupiti potrebnu većinu u Skupštini grada.

"Razgovarali smo ovdje i o tome šta učiniti poslije izbora. Poslije izbora možete da budete dio većine u gradu ili da budete opozicija. SNSD ima najveći broj glasova, odnosno najveći broj odbornika u gradskom parlamentu i samim tim je i prirodno da okupi i okupiće potrebnu većinu", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, skupštinska većina će biti programska i ona može da okupi 20 odbornika u Skupštini grada od 31, što je značajna većina, ali ne po svaku cijenu.

On je istakao da se većina neće baviti prošlošću niti radom gradonačelnika nego će to raditi kontrolni organi.

"Mi moramo da napravimo plan za novu Bijeljinu, koja mora da ide brže, da rehabilituje ulice, da se podigne na viši nivo gradske sredine, da se vidi šta je tu sve potrebno", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je danas u Gradskoj organizaciji SNSD-a u Bijeljini analizirana situacija nakon izbora i istakao da ne može biti zadovoljan zbog činjenice da nije dobio povjerenje kandidat ove stranke za gradoačelnika Mikajlo Lazić za kojeg vjeruje i danas da je najbolja ponuda koja je mogla da Bijeljinu postavi na novi kolosijek uspjeha i saradnje.

On je rekao da je Bijeljina izabrala čovjeka koji će morati da dokazuje zloupotrebe resursa iz prošlosti, jer ima negativan revizorski izvještaj i mnogo čega drugo.

"Možda primamljivo djeluje kada dijele bez ikakvog tendera i javnih odluka Skupštine novac pojedincima i udruženjima kako bi se oni pridobili da glasaju na izborima, ali uvijek računi dolaze na kraju. Vjerujemo da je doktor Lazić i dalje naša najbolja ponuda i mi ćemo ostati zajedno kompaktan tim koji će se baviti politikom ovde u Bijeljini", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Gradskim odborom SNSD-a u Bijeljini.

On je rekao da su ljudi u Bijeljini glasali za gradonačelnika LJubišu Petrovića pa neka on proba da formira većinu.

Dodik je rekao da gradonačelnik priča o tome da većina u Skupštini kao nešto njemu ne da da radi, ali da je suština u tome da mu nisu dali da radi nezakonite radnje.

"On se predstavio kao Marija Djeva koja samo dijeli javne resurse i smatra da neko treba da ga razumije. Sve mora, ipak, da radite u skladu sa zakonom", rekao je Dodik.

On je istakao da se u Bijeljeni ogromne nezakonitosti manifestuju.

"Sama činjenica da je negativan revizorski izveštaj podrazumijeva krivičnu odgovornost i govori o tome do čega je on došao i na koji način je vodio Bijeljinu. To građani Bijeljine nisu htjeli da shvate, a mi nemamo pravo da se na njih ljutimo, mi poštujemo izbor ovih građana ovdje", rekao je Dodik.

On je rekao da zbir glasova SNSD-a i koalicionih partnera sa nivoa Republike daleko premašuje broj glasova koji je dobio Lazić i da su oni otišli na drugu stranu, što će biti analizirano jer se to ponavlja.

"Slažem se sa Izvršenim komitetom partije da je došlo do rehabilitacije SNSD-a u Bjeljini. I mali pomak je veoma značajan. Imajući u vidu harangu koja se dešava ovdje, koja je bila iz dva epicentra u Bjeljini, jedan je bio BN televizija koja je napadala SNSD, a drugi je bio gradonačelnik, SNSD je ipak rastao. To govori o tome da ovde postoji potencijal i da je mlada struktura ljudi u partiji bio dobar izbor", rekao je Dodik.

On je rekao da su smatrali da su mladost u kombinaciji sa ozbiljnim kandidatom i Izbornim štabom koji su vodili odgovorni ljudi, najbolja i dobitna kombinacija.

"Rezultat koji je stranka dobila govori da jeste i mi ćemo nastaviti sa ovakvim pristupom", rekao je Dodik.

