Ninković o cirkusu u Banjaluci: Bez odluke Skupštine, Stanivuković nije smio donositi ovakve odluke

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka rekao je jutros gostujući na RTRS-u da gradonačelnik Draško Stanivuković nije smio poduzimati nikakve poteze bez odluke Skupštine grada.

"Bez odluke skupštine grada to nije smio da napravi. On mora pitati Skupštinu gdje da postavi štand, a ovo što radi je samovolja i bahaćenje. Nedorastao dječak koji radi samo štetne stvari", naglasio je Ninković.

I sinoć su republičke institucije u Banjaluci bile u potpunom mraku, kao i Hram Hrista Spasitelja. Parking na Trgu Republike Srpske ispred Vlade i dalje je blokiran.

Stanivuković ovim nizom poteza pokušava da iznudi povlačenje Prijedloga izmjena i dopuna zakona o budžetskim sredstvima.

"Draško Stanivuković je veliki manipulator, jer nije došlo do smanjenja prihoda. Dovoditi građane Banjaluke u ovakvu situaciju, da u noćnim časovima ne možete prošetati gradom, van svake je pameti. Oko parkinga imamo i dodatnu komplikaciju, jer znate da je Ustavni sud Republike Srpske donio odluku da je poskupljenje parkinga bilo nelegalno i da treba da se vrati na stare cijene, ali to ni do danas nije učinio", istakao je Ninković.

Podsjećamo, Stanivuković je dao rok rukovodstvu Srpske da do 12 časova povuče sporni zakon ili će preduzeti još oštrije mjere.

