Radulović ostaje na čelu SDS-a: Unutarstranački izbori nakon prijevremenih za predsjednika Srpske

Srpska demokratska stranka (SDS) zauzeće stav o odluci CIK-a o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na narednoj sjednici Glavnog odbora, koja je zakazana 20. septembra.

Izvor: SDS

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović je nakon današnje sjednice Glavnog odbora u Doboju rekao da će se ova stranka najvjerovatnije 20. septembra izjasniti i o odluci Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma.

"Odluka Glavnog odbora je da je Republika Srpska prioritet u djelovanju i radu SDS-a. Donesena je i odluka da se unutarstranački izbori održe tek nakon prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", rekao je Radulović novinarima.

Izvor: SDS

On je dodao da će u narednom periodu imenovati vršioce dužnosti članova Predsjedništva SDS-a u skladu sa Statutom, kako bi stranka mogla nesmetano da funkcioniše.

(Srna/Mondo)