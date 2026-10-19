Potpisan sporazum "Tara–Drina": Srbija i Srpska povezale više od 56.000 hektara zaštićene prirode

U Mitrovcu na Tari danas je potpisan sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Srbije i Republike Srpske pod zajedničkim nazivom Prekogranično područje "Tara-Drina".

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Ovim dokumentom se prekogranično povezuju zaštićena područja Srbije - Nacionalni park "Tara" i Park prirode "Šargan - Mokra Gora" sa zaštićenim područjima Republike Srpske, i to Nacionalni park "Drina" i Park prirode "Veliki Stolac".

"Sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Srbije i Republike Srpske pod zajedničkim nazivom Prekogranično područje "Tara - Drina" je veličanstven projekat kojim se spaja više od 56.000 hektara zaštićene prirode i dokazuje da zajedničkim radom, trudom i zalaganjem vizije mogu da postanu stvarnost", poručio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojan Vipotnik.

Vipotnik je, nakon što je u Mitrovcu na Tari sa ministrom zaštite životne sredine Srbije Sarom Pavkov potpisao Sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja, istakao da je danas napravljen ogroman korak u zaštiti prirode, ali i u učvršćivanju bratskih veza između Republike Srpske i Srbije.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

"Nakon samo godinu dana od potpisivanja zajedničkog memoranduma o međusobnom razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite životne sredine, maločas smo potpisali sporazum o zajedničkom povezivanju četiri zaštićena područja - Nacionalnog parka `Tara`, Parka prirode `Šargan-Mokra Gora` u Srbiji sa Nacionalnim parkom `Drina` i Parkom prirode `Veliki Stolac` u Srpskoj", rekao je Vipotnik novinarima.

On je naglasio da će konkretni benefiti od ovog čina biti zajedničko upravljanje ovim izuzetnim prirodnim vrijednostima i njihova zaštita, kao i zajednički nastupi pred međunarodnim fondovima i realizacija velikih ekoloških projekata.

"Konkretan benefit je i razvoj održivog eko-turizma koji će koristiti lokalnim zajednicama sa obje strane Drine jer ovo nije samo ekološki, nego i razvojni projekat", istakao je Vipotnik.

Vipotnik je rekao da će veliki fokus biti na animaciji svih građana, lokalnih zajednica i svih zainteresovanih subjekata da ovo područje bude pozicionirano kao velika ekološka oaza na mapi Evrope.

"Hvala koleginici Pavkov, svim zaposlenima u oba ministarstva, u zavodima i u Republici Srpskoj i u Srbiji što smo zajedno, predanim radom, dokazali da vizije mogu da postanu stvarnost", poručio je Vipotnik.

Ministar zaštite životne sredine Srbije Sara Pavkov izjavila je danas da Drina ima dvije obale, a Republika Srpska i Srbije jedan cilj da sačuvaju ovo impresivno zajedničko područje za buduće generacije.

"Najveće bogatstvo nije samo u onome što je naslijeđeno, već i u onom što je sačuvano", rekla je Pavkova nakon što je sa resornim ministrom Republike Srpske Bojanom Vipotnikom potpisala Sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Srbije i Republike Srpske pod zajedničkim nazivom Prekogranično područje "Tara-Drina".

Pavkova je istakla da Republiku Srpsku i Srbiju povezuje jedna neraskidiva veza, a to je da su Srbi sa obje strane Drine jedinstven narod.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

"Na tom čvrstom temelju krenula je i naša saradnja u oblasti životne sredine. Drina nas povezuje, a priroda koju delimo nas obavezuje", rekla je Pavkova.

Ona je naglasila da je san koji se ostvaruje sanjan još 2024. godine.

"Zajedničkim radom pomogli smo da Republika Srpska proglasi zaštićeno područje Park prirode `Veliki Stolac` i to je bio jedan od važnih koraka, a sada na Mitrovcu na Tari zaokružujemo san o zajedničkoj zaštiti četiri prirodna blaga na naše dve teritorije", rekla je Pavkova.

Prema njenim riječima, ovim se povezuju Nacionalni park "Tara" i Park prirode "Šargan-Mokra" Gora u Srbiji sa Nacionalnim parkom "Drina" i "Veliki Stolac" u Republici Srpskoj, jer šume ne znaju za granice, ptice ne nose pasoše, a rijeke i planine vijekovima se druže.

Ona je istakla da je ovo nastavak saradnje koja je započeta potpisivanjem krovnog Memoranduma o razumijevanju 3. novembra 2025. godine u Beogradu i dodala da se sada ide korak dalje da se konkretno unaprijedi upravljanje zaštićenim područjima, razmijene stručna znanja, organizuju zajednička istraživanja i projekti.

"Oslanjaćemo se na Studiju prekograničnog područja `Tara-Drina`, a uspostavićemo i Koordinaciono telo koje će činiti rukovodioci sva četiri zaštićena područja", rekla je Pavkovova i dodala da će se tako osigurati da svaka aktivnost koja se dogovori ima svoje nosioce, ima odgovorne, a time i konkretne rezultate.

Pavkova je navela da je veoma važno da se očuvaju šume Tare bez premca u Evropi, koje su stanište mrkih medvjeda, divokoza i brojnih retkih ptica i naglasila da se istovremeno očuva manastir Rača, nekropola Perućac i vekovi našeg kulturnog i duhovnog nasleđa.

Ona je dodala i da Park prirode "Šargan-Mokra gora" čuva raskošne šume, planinske predjele i vodotokove Belog Rzava.

(Srna/Mondo)