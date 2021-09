Srbija pred uvođenjem novih mjera: Kovid propusnice i ograničenje okupljanja

Korona virus diktira uvođenje novih mjera, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije i objasnio koje bi to mjere mogle da budu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije dr Mirsad Đerlek rekao je da su dvije mjere gotovo izvjesne na sljedećoj sjednici Kriznog štaba.

Očekuje se da će ona biti uskoro zbog pogoršane epidemiološke situacije. U Srbiji već dva dana umire skoro po 20 ljudi dnevno dok je broj novozaraženih koronom prešao 4.000 na dnevnom nivou.

"Prošle godine smo se protiv korone borili epidemiološkim mjerama, a ove godine imamo najjače oružje koje postoji u svetu protiv zaraznih bolesti, a to je vakcina. Prošle godine morali smo da potežemo za jačim i represivnijim mjerama, ove godine bi trebalo da budemo vakcinisani. Da smo nastavili onako dobro kao na početku, mi bismo do sada završili sa koronom", objašnjava državni sekretar.

Dvije nove mjere su izvjesne, navodi on. Objasnio je prvu, koja je podigla veliku prašinu - kovid propusnice.

"Biću iskren, ozbiljno se razmišlja o kovid propusnicama o kojima očekujem da će biti riječi na sledećoj sednici, takođe, biće redukovan i broj ljudi na okupljanjima. Tako da se ne bih se složio sa nekim diskusijama da je to diskriminacija, da odvajamo nevakcinisane od vakcinisanih, ne, zaista mi smo pokazali kao država da nismo za diskriminaciju čim smo pustili da vakcine bude dobrovoljne. Ono što bi se samo tražilo je ili da ste vakcinisani, ili da ste preležali kovid ili da samo pružite neki dokaz da niste zaraženi, to je sve", rekao je on.

Dr Đerlek objašnjava i da će se smanjiti broj ljudi na okupljanjima. U ovom trenutku moguće je okupiti najviše 500 ljudi, ali taj broj će biti manji, dodaje on. Kako kažedržava je sve uradila i sve čini da zaštiti svoje građane, ali da ne može sama, te je neophodna veća kolektivna odgovornost.

"Država se bori od samog početka i naravno da će uvijek činiti i učiniti sve da sačuva život svakog građanina. Mi svakodnevno pratimo situaciju u svim regionima, na dnevnom nivou, i naravno da razmišljamo šta i kako dalje. Svakako da ne možemo dozvoliti manje odgovornim ljudima da produže agoniju i da korona virus u Srbiji ostane još nekoliko godina. Dok još nije kasno, hajde da se vakcinišemo, da podignemo kolektivni imunitet, jer sada nam treba 80 odsto vakcinisanih", rekao je on.

(MONDO/Blic)