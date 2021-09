Ukinut pritvor Miroslavu Miki Aleksiću!

Miroslavu Miki Aleksiću će biti određen elektronski nadzor

Izvor: MONDO/Goran Šivački/Youtube/screenshot/Studio B

Reditelj i vlasnik škole glume "Stvar srca" Miroslav Mika Aleksić, koji je osumnjičen za seksualno napastvovanje sedam bivših učenica, pušten je iz pritvora.

Prema prvim informacijama Miroslavu Miki Aleksiću će biti određen elektronski nadzor, odnosno biće mu stavljena nanogica.

Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu potvrdio je početkom jula optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića kojom ga tereti za obljubu i seksualno zlostavljanje svojih sedam učenica u školi glume u Beogradu, a utvrđeno je da je silovanje i nedozvoljene polne radnje izvršavao u periodu od 2008. do 2020. godine. Zbog ovih djela Krivičnim zakonikom njemu je zaprijećena kazna od pet do 15 godina robije, odnosno od dvije do 10 godina zatvora.

U praksi to ne znači da će on biti osuđen na 15, odnosno 10 godina, već će za svako krivično djelo koje mu se stavlja na teret kazna morati da bude izrečena posebno. Iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije i osnovnog javnog tužioca u Bačkoj Palanci, prema Krivičnom zakoniku Srbije, Aleksiću može biti izrečena maksimalna kazna zatvora od 20 godina.

Miroslav Mika Aleksić je u iskazu negirao sve optužbe.

Miroslav Aleksić (68) uhapšen je početkom godine u Beogradu, nakon što su ga srpske glumice i druge polaznice njegove škole glume "Stvar srca" optužile za silovanje i nedozvoljene polne radnje. Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge djevojke.

(MONDO)