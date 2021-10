Pronađen izgorjeli automobil nestale porodice Đokić, policija blokirala cijelo područje

Pripadnici MUP-a Srbije pronašli su rano jutros u ataru sela Tešica zapaljen automobil "pasat" koji je pripadao porodici Đokić iz Aleksinca koja je nestala u noći između nedjelje i ponedjeljka.

Automobil je pronađen na separaciji gdje se odvaja pijesak i to desno od puta koji vodi pored Morave. Policija je blokirala potez između sela Draževac i Tešica, a na terenu su i forenzičari.

Upravo se pretražuje okolni teren u potrazi za tragovima. U spaljenom "pasatu" prema prvim informacijama nema ostataka tijela.

Policija je blokirala cijelo područje na kojem se vodi istraga i za sada ne daju nikome od okupljenih da priđe mjestu na kojem je zapaljeno vozilo.

Na lice mjesta stigao je i brat nestale Gordane, Novica Aritonović. On je ranije objasnio za medije da se porodici trag izgubio između Moravca i Aleksinca.

„Snimila ih je kamera na perionici nadomak Aleksinca, njihov „pasat" prošao je tu u nedjelju u 12.10. Ne znamo da li je uopšte stigao do stana, svetlo je gorjelo, ali ono se pali automatski kad padne noć. Vidio sam da su posljednji put bili na viberu 26. i od tada im se gubi svaki trag. Do prije tri dana bili su u Vrnjačkoj Banji, imali su običaj da otputuju tako, ali su se uvek javljali. Ne znam šta da mislim, ovo se nikada ranije nije desilo, policija je uključena, vidjećemo šta će biti", kazao je on ranije.

Goran (57), njegova supruga Gordana (56) i ćerka Lidija (25) Đokić posljednji put su viđeni 26. septembra u selu Žitkovac, opština Aleksinac, odakle su se svojim „folksvagenom pasat" crne boje uputili ka Aleksincu.

