Suzavac i šok bombe doprinijele smrti starice iz Zvečana

Brutalna akcija specijalnih jedinica Kosovske policije bitno je uticala i na smrt starice Verice Đelić (71) iz Zvečana u čijem su dvorištu kosovski specijalci ispalili veliku količinu suzavca i šok bombi, rekao je za "Kosovo onlajn" sin preminule Verice, Igor Đelić.

On je istakao da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je smrt njegove majke nastupila isključivo zbog stresa i gušenja koje je dobila zbog ispaljenog suzavca u dvorište, ali da je siguran da je to uveliko doprinijelo njenoj smrti.

Đelić kaže da je na sama ulazna vrata njihove kuće palo pet do šest patrona suzavca što je izazvalo gušenje kod njegove majke, a u samo dvorište ispaljeno je dvadesetak patrona suzavca i veliki broj šok bombi.

"Na sama ulazna vrata palo je pet do šest patrona suzavca što je izazvalo gušenje majke i oca koji je pokušavao mokrim peškirima da im olakšaju da dišu. Ja ne poričem bolest svoje majke, ali kako to da se ona upokoji baš kad je dobila gušenje od tog suzavca", rekao je Đelić.

Kako je rekao, ne želi da preuveličava stvari, ali ističe da je "koincidencija malo prevelika da žena koja jeste bila bolesna, ali ne strašno, dobije gušenje i premine".

"Ne mogu da kažem da su oni tim činom počinili ubistvo, ali je sigurno da su doprineli njenom pogoršanju stanja koje je rezultiralo smrću. Da moj otac nije imao mučnine i povraćanja onda bi rekao da to nema veze, ali suzavac je i njemu naškodio, s tim što je on zdraviji pa je uspeo da prebrodi to", ističe Đelić.

U jučerašnjem napadu prištinskih specijalaca ROSU ranjen je Srbin Srećko Sofronijević, ali je njegovo stanje stabilno nakon operacije.

U akciji prištinskih specijalaca, zbog navodnog šverca robe na sjeveru Kosova, ukupno je deset osoba povrijeđeno gumenim mecima, suzavcem i šok-bombama, a od tog broja osam nije zadržano na bolničkom liječenju.

Nakon dramatičnih scena u Kosovskoj Mitrovici i upada jedinica ROSU, ispred Skupštine Srbije u Beogradu se sinoć je održan skup podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.

Građani su nosili srpske zastave i transparente na kojima je pisalo "Nema predaje", a čule su se trube i pjesme "Oj Kosovo, Kosovo" i skandiranje "Kosovo je srce Srbije", "Idite na Kosovo"...

(Srna, Mondo)