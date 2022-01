Kompanija Rio Tinto neće poslovati u Srbiji

U 17 časova održana je sjednica Vlade Srbije na kojoj se odlučivalo o daljoj saradnji sa kompanijom Rio Tinto na projektu Jadar, a nakon završetka sjednice javnosti se obratila predsjednica Vlade Ana Brnabić.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Premijerka je potvrdila svoju izjavu od ranije, da za nekoliko nedjelja Rio Tinto više neće poslovati u Srbiji.

"Imali smo u posljednjih nekoliko mjeseci proteste u vezi sa projektom Jadar kompanije Rio Tinto. Imamo zahtjeve ekoloških organizacija, to su prije svega ekološke organizacije okupljene oko ekološkog ustanka i to su zahtjevi koji su predati 12. januara 2022. godine, a to je prekid svih ugovora koje je Srbija potpisala sa kompanijom Rio Tinto. Ukinuta je uredba Vlade o prostornom planu područja posebne namjene, za realizaciju projekta eksplatacije i prerade minerala Jadarit od 13. februara 2020. godine. Prostorni plan je ukinut i više ne postoji", navela je Brnabić i dodala:

"Samim tim poništeni su svi upravni akti koji su vezani za kompaniju Rio Tinto odnosno Rio Sava. Sve je ukinuto, sva rješenja i sve obaveze. Ugovore nikada nismo ni imali sa kompanijom Rio Tinto", rekla je Brnabić.

Predsjednica Vlade je potom pokazala svu dokumentaciju u vezi sa Rio Tintom i poslovanje Rio Tinta u Srbiji preko njihove firme Rio Sava. Tu je sve ono što su oni dobijali od 2002. godine, kada je potpisan sporazum između kompanije Rio Tinto i tadašnje Vlade. Ana Brnabić je ukazala na spremnost izvršne vlasti da poništi sve ugovore s tim rudarskim konzorcijumom.

"Dame i gospodo, predstavnici medija, ispunili smo sve zahtjeve ekoloških protesta i stavili smo tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Ovim je što se Rio Tinta i projekta Jadar sve završeno. Gotovo je. Svi zahtjevi su ispunjeni", dodala je premijerka.

(Mondo)