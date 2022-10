Vučić: Sve dok nismo egzistencijalno ugroženi, nema sankcija Rusiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se sankcije Rusiji neće uvoditi sve dok ne bude postojala egzistencijalna ugroženost za Srbiju i njene građane.

Izvor: Anadolija/Miloš Miškov

Vodićemo politiku samostalno i u skladu sa zaključkom Saveta za nacionalnu bezbjednost, rekao je Vučić za TV Prva.

Ako dođemo u situaciju da smo egzistencijalno ugroženi, obratiću se građanima i reći - moramo, ali mislim da još nije taj trenutak, rekao je Vučić i naglasio da Srbija ništa ne duguje Rusiji.

"Političari da sačuvaju Srpsku"

Predsjednik Srbije je rekao da političari u Republici Srpskoj moraju da sačuvaju Republiku Srpsku.

Vučić je naglasio da srpsko-srpskih sukoba ne smije i ne može da bude i da je to njegova jedina poruka političarima u Republici Srpskoj.

"Šta god bilo Srpsku moraju da sačuvaju. Narod moraju da sačuvaju, a mi smo tu da ih uvek podržimo. Želim da se smire tenzije u Republici Srpskoj", rekao je Vučić.

On je rekao da su potrebni i bratski odnosi sa Bošnjacima.

"Moramo da radimo i razgovaramo sa njima", poručio je Vučić.

On je naveo i da je u Novi Pazar, Priboj, Novu Varoš, Sjenicu...uloženo više nego u prethodnih 70 godina i da će nastaviti to da se radi i dalje.

"Nama nisu potrebni nikakvi sukobi sa Bošnjacima i to je moja politika i za to ću da se borim svim srcem", rekao je Vučić.

"Situacija na KiM veoma komplikovana"

Predsjednik Srbije istakao je da je situacija na KiM veoma komplikovana, u političkom i bezbjednom smislu, i ističe da pritisci na Srbiju rastu zbog toga što svi žele kraj sage o Kosovu, a neće birati ni načine ni sredstva da do toga dođu.

"Pritisci na Srbiju će da rastu zbog toga što svi žele kraj te sage o Kosovu, da se ne bi mučili u odgovorima koje moraju da daju Rusima i svima drugima koji se pozivaju na to. Svi se sve češće pozivaju na kosovski presedan i stalo je zapadnim silama da riješe to što prije. Neće birati načina i sredstva da do toga dođu", poručio je Vučić.

Vučić je, na pitanje, da li postoji opasnost od izbijanja sukoba u našem regionu budući da 31.oktobra ističe rok za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na KiM, rekao je da postoji mnogo tačaka rizika.

"Ali naše je da se izborimo za mir i uradimo sve da šačuvamo mir i to radimo. Ne treba da paničimo, da mislimo da će neko taj mir da sruši, ali moramo biti spremni na svaku vrstu provokacije, da radimo kratkoročno, srednjeročno i dugoročno uvijek u smislu očuvanja političke stabilnosti i snaženja naših snaga odvraćanja, kako vojske tako i snage naše ekonomije. To je ono što radimo", naglasio je on.

