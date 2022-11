U Novom Pazaru otvoren restoran samo za žene: Muškarci mogu samo da vire kroz prozor (FOTO)

U Novom Pazaru u Srbiji je otvoren restoran gdje mogu da borave samo pripadnice ljepšeg pola, a one su tom idejom oduševljene.

Izvor: Rina

Ukoliko ste muškarac i nađete se u Novom Pazaru, vrata jednog ugostiteljskog objekta biće vam zatvorena. Do sada su imale svoje termine na bazenima , a od skoro je otvoren i prvi restoran u Srbiji čiji gosti mogu biti isključivo žene.

Nalazi se u centralnoj ulici u Novom Pazaru i ova ideja naišla je na oduševljenje pripadnica ljepšeg pola u ovom gradu. Razlozi za to su brojni jer su do sada postojali objekti u koje su mogli ulaziti i piti kafu samo muškarci. Ovo dođe kao neka vrsta finog revanša.

"Potreba za ovim mjestom bila je ogromna. Ispijanje kafe ovdje je dosta drugačije, opuštenije, a osjećamo se i bezbjednije. To je potrebno našoj sredini, koja je specifična po mnogo čemu", rekla je za RINU Suzana Karišik iz Novog Pazara. U ovom restoranu kažu da nisu otvorili ovaj lokal zbog vjerskih uverenja, već zbog lokalne zajednice, koja je ipak, kako priznaju, poprilično izgrađena na religiji. Nerijetko su žene u islamu odvojene od muškaraca, primjera radi kad se mole u džamijama i izjavljuju saučešće.

Vjetar u leđa ovom prvom ženskom restoranu, svakako je to što se žene u njemu osjećaju opuštenije, pa tako, inače stroga vjerska pravila, kada su same, su blaža i manje rigorozna.

Pogledajte fotografije:

"U Novom Pazaru žene su do sada imale svoje termine za bazene. Interesovanje za njih je postalo toliko veliko da su ih na kraju samo one koristile. Tu se rodila ideja o 'ženskom restoranu'. Svakoj ženi potrebno je da bude sa svojom prijateljicom, sestrom, da bude u ženskom društvu u kom može da se opusti. U Novom Pazaru se odavnina muškarci okupljaju u kafedžinicama, a žene tu obično ne zalaze, sada i one imaju svoje mjesto", rekla je Samira Avdović, vlasnica restorana.

Muškarci Novog Pazara nisu imali pretjerane zamjerke na ovaj novootvoreni restoran, sada se postavlja pitanje da li će se na ovom stati ili nas u ovom gradu očekuje još neko iznenađenje kad su u pitanju objekti u koje mogi ući samo pripadnici ili pripadnice jednog pola.

(MONDO/Rina)