Završena OBDUKCIJA dvojice muškaraca: Pretrpili teške HEMIJSKE OPEKOTINE od amonijaka

Završena je obdukcija dvojice muškaraca koji su preminuli kod Pirota blizu mjesta gde je curio amonijak.

Izvor: Youtube/Plus Online/Screenshot

Sedamdesetčetvorogodišnji muškarac B.J. iz pirotskog sela Sopot preminuo je od trovanja amonijakom dok je pedesetpetogodišnji kamiondžija T.P. takođe pretrpio hemijske opekotine disajnih organa usljed udisanja opasnog gasa, ali je imao i teške povrede izazvane padom.

Oko njihove smrti postojala je nedoumica s obzirom na to da je B. J. pronađen u nedjelju svom vozilu koje je sletjelo s puta nedaleko od fabrike "Tigar Tajers". Davao je znake života ali je preminuo u pirotskoj Opštoj bolnici. S obzirom na to da je bio hronični bolesnik sumnjalo se da je u pitanju srčani zastoj kao posljedica organskog oboljenja. Tijelo kamiondžije otkriveno je juče ujutro, imao je vidljive povrede koje su ukazivale na pad sa visine, ali se sumnjalo da je i on žrtva amonijaka. Oba tijela su upućena na Institut za sudsku medicinu u Nišu radi obdukcije.

Kako se saznaje od dobro obaviještenih izvora, turski državljanin je vjerovatno bio omamljen od opasnog gasa zbog čega je pao sa mosta. Moguće je da je još izvjesno vrijeme bio živ iako je zadobio masivne politraumatske povrede jer su nađena oštećenja disajnih organa koja ukazuju da je bio u kontaktu sa amonijačnim parama koje izazivaju teške opekotine. Iste povrede na organima za disanje nađene su i kod sedamdesetčetvorogodišnjaka što je potvrdilo sumnju da je i on žrtva akcidenta kod Pirota.

Cisterna u kojoj se nalazilo 45 tona amonijaka i dalje ispušta opasan gas jer je nemoguće zatvoriti rupu nastalu prilikom izlijetanja sa pruge. Ona je jedna od 20 koliko ih je bilo u kompoziciji koja je prevozila 900 tona amonijaka od kojih su četiri izletjele sa šina.

