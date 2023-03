Advokat: Prve presude protiv NATO-a moguće tokom ove godine

Prve presude ljudi oboljelih od raka protiv NATO-a moguće su tokom ove godine, rekao je advokat Srđan Aleksić iz Aleksinca povodom obilježavanja 24 godine od početka agresije NATO-a na SR Jugoslaviju.

Aleksić je naveo da svakog mjeseca pred Višim sudom u Beogradu bude podignuto desetak novih tužbi od onih koji su oboljeli od raka zbog NATO bombardovanja SRJ osiromašenim uranijumom.

"Do sada nam se javilo više od 3.500 ljudi iz Srbije, a ima naznaka da bi s nama uskoro mogli kontaktirati i oboleli iz Republike Srpske. S obzirom na to da se sudi NATO paktu, sve ovo ide pomalo sporo. I pored toga, očekujem da do prvih suđenja dođe već tokom ove godine, ali i presuda", rekao je Aleksić za "Glas Srpske".

Budući da je riječ o zahtjevima za nadoknadu materijalne štete, Aleksić je naveo da se radi o sumi od 100.000 evra.

"Mi smo se ravnali sa zakonima zemalja koje su nas bombardovale, a tiču se iznosa ovih nadoknada. Tu štetu treba da plati NATO. Imamo presude iz Italije, ali i Bečku konvenciju na koju ćemo se pozvati", rekao je Aleksić.

On je dodao da u Srbiji godišnje od raka oboli oko 30.000 ljudi, od čega polovina umre i da sve to ukazuje da je osiromašeni uranijum koji je NATO 1999. godina posijao širom Srbije, a prije toga i po Republici Srpskoj, i te­ kako uticao na život i zdravlje ljudi na ovim prostorima.

On je rekao da mu je mnogo pomogao i advokat Anđelo Fjore Tartalja, koji je pred italijanskim sudovima dobio više od 350 pravosnažnih presuda u korist italijanskih vojnika oboljelih ili preminulih od raka nakon što su u misijama na KiM i u BiH bili izloženi osiromašenom uranijumu.

"Prve tužbe su bile vezane za obolevanje italijanskih vojnika koji su bili stacionirani u Hadžićima 1995. godine. U Italiji ima više od 8.000 obolelih od kancera. Zato i koristimo iste metode i stručnjake kao i Italijani kako bismo dokazali uzročno-posledičnu vezu obolevanja od malignih bolesti i NATO bombardovanja", pojasnio je Aleksić.

Ovaj advokat, koji zastupa ljude koji su u proteklom periodu oboljeli od raka, kaže da je NATO bombardovanjem u narednih 4,5 milijardi godina ostavljen problem budućim generacijama, ali i da je Srbija u posljednjih dvadesetak godina postala prva u Evropi po broju oboljelih od kancera i druga u svijetu.

To, kaže, dovoljno govori da je osiromašeni uranijum zahvatio veliku površinu i broj stanovnika.

Danas se navršavaju 24 godine od početka agresije NATO-a na SR Jugoslaviju u kojoj je tokom 78 dana bombardovanja ubijeno 2.500 ljudi, među kojima najmanje 79 djece, dok je upotreba zabranjene municije sa osiromašenim uranijumom izazvala teške posljedice po zdravlje stanovništva, a cijela zemlja pretrpjela strašna razaranja.

