Komšije iz Ripnja otkrile užasne detalje: Osumnjičeni je imao psihičke probleme

Osumnjičeni za ubistvo tinejdžerke u Ripnju imao je psihičkih problema i nekoliko dana je živio u kući porodice koju je zavio u crno.

Izvor: Privatan arhiva

Prema riječima komšija, osumnjičeni S. I. za ubistvo tinejdžerke u Ripnju, posljednjih nekoliko dana živio je u kući porodice koju je zavio u crno.

"Bili su bliski, znao je tu porodicu. Živio je sa djevojčicom u kući malo prije ovog zločina. Znao im je navike. Ne znamo šta se dogodilo pa je tako poludio i ubio nju, a onda došao da likvidira i članove njene porodice", ispričale su komšije.

Dodali su da nije u pitanju crna magija i da je on i ranije bio prijavljivan policiji zbog problematičnog ponašanja. Kako tvrde komšije, osumnjičeni Stojan ima dva brata, a navodno, sva trojica imaju psihičke probleme. "Imao je psihičke probleme, išao je po vračarama, to mi je on sam pričao. Rekla sam mu da se mane toga. Bio je dobar sa mojom porodicom, družila su se i njegova braća sa mojima", rekla je jedna komšinica.

Osumnjičeni S. I. ima svoju kuću u kojoj je živio. "Ne znamo zašto je kod njih bio ovih dana, da li je smišljao sve ovo? Ne znamo, ali ovo je velika tragedija. Inače, njegova kuća je izgorjela ranije, kada je jedan od njegove braće sam izazvao požar", dodala je druga komšinica.

Podsjetimo, tijelo ubijene tinejdžerke pronađeno je nekoliko kilometra od kuće u kojoj je živjela. Kako se sumnja, nju je osumnjičeni prvo silovao pa zatim ubio. Nakon toga se vratio do njene porodične kuće, nanio povrede njeoj majci, ujaku i baki i zatim se dao u bjekstvo.

Osumnjičeni S. I. je uhapšen oko 15 časova i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

(MONDO/Blic)