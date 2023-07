NIKO NE ZNA ZAŠTO JE UŠAO NA SPLAV: Misterija smrti mladića na "Fristajleru", radnik poginuo na licu mesta

Na splavu "Fristajler" je u petak stradao mladić koji je radio na čišćenju potonule konstrukcije.

U petak je došlo do tragedije na poznatom i popularnom beogradskom splavu "Fristajler" kada je poginuo mladić star oko 25 godina. On je radio na čišćenju potonule konstrukcije, a prema nezvaničnim informacijama, on se okliznuo i frižider je pao na njega i ubio ga na licu mesta.