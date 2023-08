Jako nevrijeme zahvatilo Srbiju: Potop u Beogradu (VIDEO)

Nevrijeme sa gradom pogodilo je nešto poslije 14 časova Beograd, a na centralnim gradskim ulicama formirali su se i potoci vode.

Izvor: Twitter

Nevrijeme sa gradom bilo je praćeno snažnim vjetrom i pljuskom, kao i znatnim padom temperature. Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je ranije da će vrijeme u Srbiji danas biti veoma nestabilno, s kišom, jakim ljuskovima, grmljavinom i ponegdje sa gradom, posebno u popodnevnim i večernjim časovima.

Kako su naveli, očekuje od 20 do 40 milimetara padavina, lokalno i do 70 milimetara, kao i pad temperature za oko pet do osam stepeni.

Društvene mreže su preplavljene snimcima nevremena u Srbiji, a trenutno je kritična situacija u Beogradu.

Blok 62 Beogradpic.twitter.com/VIHrnc1X6I — Nikola 'Yebe Ne Vady' Jokić (@Counter00522795)August 5, 2023

(Mondo/Agencije)