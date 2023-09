Tragedija u Zagrebu, kamion pregazio djevojčicu (9): Išla iza autobusa, a onda je iz suprotnog smjera naletjelo vozilo

U Zagrebu se u petak dogodila teška saobraćajna nesreća, kada je u naletu kamiona poginula djevojčica od devet godina.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

U teškoj nesreći na zagrebačkom Žitnjaku u naletu kamiona poginula je devojčica (9), piše Index.hr. Do nesreće je došlo kada je djevojčica izašla iz školskog autobusa. U blizini mjesta nesreće je obeleženi pešački prelaz, a uviđajem će se utvrditi da li je djevojčica prelazila na prelazu. Djevojčica je navodno išla u treći razred i živi u blizini mjesta tragedije.

Prema informacijama Nove TV, djevojčica je išla iza autobusa, a iz suprotnog smjera je tada naletio kamion te je na mjestu usmrtio. Jedna od svjedoka im je kazala da je djevojčica u trenutku nesreće imala torbu na leđima, s kojom je i izašla iz autobusa.

Uviđaj će pokazati da li je vozač kamiona prebrzo vozio. Ulica je zatvorena za kamione veće nosivosti od 7.5 tona. Ovaj kamion, čini se, nije bio te nosivosti, bio je manji, ali do tragedije je ipak došlo. Mario Jertec, vlasnik firme čiji je kamion učestvovao u nesreći, rekao je da ovaj kamion nije imao zabranu kretanja tim pravcem.

"To je redovna cesta, samo što je zabrana nosivosti za određenu težinu vozila, a ovo je mali kamion i on smije tu ići", rekao je.

Godinama upozoravaju na ovu ulicu

Mještani godinama upozoravaju da je ta ulica opasna, uspjeli su dobiti ležeće policajce, ali to nije riješilo stvar. Tražili su i kamere prije oko šest mjeseci, no dosad ih nisu dobili. Kažu da ponekad češće dolaze patrole, ali da to nije dovoljno. Članica mjesnog odbora Žitnjak Sanja Šutej rekla je kako je već upozoravala na tu ulicu.

"U zadnje dvije godine stalno im pišemo dopise i čak sam ih i ja zvala jedno popodne jer oni ne izlaze. Tražili smo jači nadzor baš zbog toga što ovde izlaze kamioni i što se luduje po ovoj ulici", naglasila je.

(MONDO)