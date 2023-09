Obezbjeđenje pretuklo goste ispred poznatog zagrebačkog kluba: Oglasila se majka jednog od mladića

Nekoliko mladića brutalno je pretučeno u noći između subote i nedjelje ispred kluba H20 u centru Zagreba.

Na snimku koji je hrvatskim medijima dostavila majka trojice od petorice pretučenih mladića jasno se vidi kako pripadnici obezbjeđenja tuku grupu mladih gostiju kluba.

"Stariji sin je slavio 29. rođendan. Sa njim su bila dva brata blizanca od 18 godina i još dva prijatelja. Bili su u tom klubu, iskreno, ne znam što su uopšte tamo radili, ali izašli su za rođendan i završili tamo. Problem je nastao kada su krenuli prema izlazu“, navodi Vesna Brajčić za Indeks.

Vesna navodi da je stariji sin na izlazu zatekao mlađeg brata kako leži u krvi i nije znao je li živ ili mrtav.

"Moj stariji sin Tin je popio malo više, malo se zaljuljao, a redari su ga odgurnuli. Zatim je došlo do nekakve verbalne prepirke. Tin im je nešto opsovao i rekao da ih puste da izađu i tu su počeli prvi udarci. Kad je uspio da dođe do izlaza, vidio je mladog brata Vida, ležao je u krvi ispred kluba. Rekao je da je bio u šoku od tog prizora i da mu se zamračilo. Nije znao da li mu je brat živ ili mrtav“, priča potresena majka.

Tvrdi da su izbacivači potom nastavili da tuku Tina i drugog blizanca Arijana i dvojicu njihovih prijatelja. Taj dio premlaćivanja vidi se na snimku. Pripadnici obezbjeđenja rukama i nogama udaraju mladiće, koji ne samo da ne pokazuju nikakve znakove agresije, nego se odmiču i dižu ruke u vazduh.

"Nisu im dali da pomognu Vidu nego su ih gurali i udarali. To se ne vidi na snimku, ali su ih još mlatili iza automobila. Starijeg sina Tina su isprskali suzavcem, a potom mu je prišao jedan od njih i udario ga sa leđa“, priča u dahu majka.

Premlaćivanje je prestalo tek kad je došla policija.

"Vidu, koji je ležao na podu, pukla je glava. Ima šav od pet centimetara i strašnu glavobolju. Mora da nosi kragnu nedjelju dana i da bude u zamračenom prostoru. Brat blizanac ima krvave podlive po glavi“, nastavlja Vesna.

Jedan prijatelj je takođe teže povrijeđen.

"Ruka mu je u langeti i natečena. Stariji sin je dobio udarce, ali je malo jači pa to nije toliko izraženo kao kod dva mlađa sina. Meni je najstrašnije u cijeloj priči to što im nisu dali da pomognu Vidu koji je ležao u krvi. Ti izbacivači imaju ovlašćenje da izbace nekoga iz kluba, ali koja je to ovlašćenje da tučeš nasred ulice nekoga i da ne daš da pomognu nepomičnom djetetu“, govori majka na rubu suza.

Navodi da su je upozoravali da ne izlazi u javnost.

"Meni su govorili da ne izlazim u javnost, to je mafija, ali morala sam, to su moja djeca. Izašla sam u javnost i zbog drugih roditelja i druge djece. Ja sam plakala cijeli dan i doslovce nisam znala gdje sam. Meni je bilo strašno da to gledam, da to nije dokaz, iste sekunde bih obrisala snimak. Ja nisam bogataš, namučila sam se da ih podignem i školujem, to su dobra djeca, odlikaši, ta dvojica mladih se ni ne znaju tući...“, rekla je ona.

Vesna navodi da su joj u policiji rekli da iz kluba N20 ne žele da daju nikakve snimke nadzora.

"Snimak smo dobili slučajno od ljudi koji su sve to vidjeli i snimili. Kriminalistička policija je zvala sinove i prijatelje na razgovor. Policija je bila profesionalna. Mislim da su izbacivači uhapšeni, ali nisam sigurna. Ja ću angažovati advokata“, rekla je Vesna.

Klub i kompanija za obezbjeđenje se za sada nisu zvanično oglasili.

