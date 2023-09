Nožem izbo cimera u studentskom domu u Beogradu ZBOG KLIME: Uhapšeni student odgovara zbog pokušaja ubistva

Student na Novom Beogradu izbo kolegu nožem nakon svađe oko klima uređaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

D. G. T. O. (25) student iz Gvineje Bisalo koji je, juče dva sata nakon ponoći u Studenskom domu u Beogradu, kuhinjskim nožem izbo državljanina (23) Kraljevine Esvatini danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog pokušaja ubistva.



Kako se saznaje, on je cimera napao u sobi i to nakon kraće rasprave oko klima uređaja. Povrijeđeni je kolima Hitne pomoći primljen u bolnicu u Zemunu gde su mu konstatovane ubodne rane u stomak i ruku. On se nalazi u teškom stanju. Policija je, kako se saznaje, našla nož kojim je student pokušao da ubije cimera.

MUP o napadu

Pripadnici policije u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su D. G. T. O. (25), državljanina Republike Gvineje Bisao, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Sumnja se da je on juče oko 2.25 časova u jednom studentskom domu nožem ubo dvadesettrogodišnjeg državljanina Kraljevine Esvatini koji je povredama zbrinut u Kliničko-bolničkom centru Zemun.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Istragu je vodilo Treće osnovno javno tužilaštvo, ali je nakon saznanja da je riječ o teškim povredma preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(MONDO/Telegraf.rs)