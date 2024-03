SKANDAL U HRVATSKOM SABORU: Poslanik pomenuo član 238, drugi uzvratio nepristojnim riječima - "Nos ti posr*n"

Hrvatski poslanik je opsovao u saboru.

Izvor: TikTok/rtlhrvatska/Printscreen

Prije tri dana, 14. marta, održan je prilično buran Hrvatski sabor prije nego što je raspušten uoči parlamentarnih izbora. Scena koja je mnoge začudila jeste kad se jedan poslanik drugom obratio nepristojnim riječima.

Poslanik Nino Raspudić javio se za riječ zbog povrede poslanika. Kad se pozvao na član zakona 238 poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Hrvoje Zekanović je rekao: "Nos ti posr*n". Rapudić je zatim upitao predsjedavajućeg da li će poslaniku koji je izgovorio nepristojnu riječ dati opomenu.

Predsjedavajući je kazao da nije ispratio šta se dogodilo. Na taj komentar je reagovao Raspudić. "Upravo je član vaše vladajuće većine, kog ćete ponuditi hrvatskim građanima, na moje riječi: 'član 238' dobacio: 'nos ti pos*an'. To ste vi i to je vaš partner i to vi nudite hrvatskim građanima", kazao je uvrijeđeni poslanik.

(MONDO)