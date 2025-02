"Bezbjednost predsjednika je zadatak od nacionalnog značaja": Dačić o bezbjednosnoj situaciji Aleksandra Vučića

Ivica Dačić rekao da je bezbjednosna zaštita predsjednika Republike Srbije zadatak od nacionalnog i državnog značaja.

Izvor: Kurir

"Istragu o tome vode vojni organi pošto oni brinu o neposrednom obezbjeđenju predsednika", poručio je Dačić, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

On je istakao da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija spremni da izvrše svaki zadatak koji se pred njih postavi, jer je predsjednik Republike, ne samo najviši državni funkcioner, već i sinonim za nezavisnu i samostalnu Srbiju, čiju politiku on personifikuje i simbolizuje.



"Zato je to zadatak od najvišeg nacionalnog interesa", rekao je Dačić i dodao da je razumljiva i opravdana zabrinutost građana zbog incidenta sa vozilom u kojem je mogla biti ugrožena bezbjednost predsjednika.

Na automobilu u kojem se nalazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je tokom vožnje ka Mokrinu otpao točak, a vozač je uspio da zadrži kontrolu nad službenim vozilom.

