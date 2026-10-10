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Voz kod Rijeke iskočio iz šina: 11 vagona sletjelo u provaliju, mašinovođa prije udesa uspio samo jedno da izgovori

Voz kod Rijeke iskočio iz šina: 11 vagona sletjelo u provaliju, mašinovođa prije udesa uspio samo jedno da izgovori

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Prave dramatične scene odvijale su se na pruzi ka hrvatskoj obali kada je mašinovođa u posljednjim trenucima prije nesreće javio dispečerima da ne može da zaustavi kompoziciju, nakon čega je uslijedilo strahovito iskliznuće i pad vagona u ambis.

Voz kod Rijeke iskočio iz šina, 11 vagona sletjelo u provaliju Izvor: Facebook/Sindikat strojovođa Hrvatske

Danas, 10. oktobra 2026. godine, u 9.25 časova na ulazu u stanicu Meja došlo je do iskliznuća iz šina teretnog voza prevoznika "Transagent". Povrijeđenih osoba nema.

Voz se kretao u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, mašinovođa je prije udesa javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može da zaustavi voz.

Ukupno 11 vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali na šinama. U stanici Meja nastala je velika materijalna šteta i ona je zatvorena za sav saobraćaj.

Zanimljivo je da se na istom mjestu dogodila slična nesreća i u decembru 2023. godine, a i tada je, baš kao i sada, teretni voz prevozio žitarice.

Kako je Jutarnji tada pisao, teretni voz koji je prevozio žito zabio se u pružno vozilo za održavanje na pruzi između Škrljeva i Meje u riječkom zaleđu, nakon čega je većim dijelom iskočio iz šina. I taj događaj je, srećom, prošao bez povrijeđenih i ljudskih žrtava.

(Mondo)

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voz vagon rijeka

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