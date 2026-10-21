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Na otkrivanju murala Armade u Rijeci puštana pjesma koja veliča ustaške zločine nad Srbima

Na otkrivanju murala Armade u Rijeci puštana pjesma koja veliča ustaške zločine nad Srbima

Autor Haris Krhalić
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Na otkrivanju murala Armade u riječkoj Vežici puštana je pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja veliča ustaške zločine nad Srbima.

rijeka Izvor: Shutterstock

Na otkrivanju novog murala navijačke grupe Armada u riječkom naselju Vežica puštana je pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja veliča ustaške zločine nad Srbima i poglavnika Nezavisne Države Hrvatske Antu Pavelića.

Mural je svečano otkriven u subotu, 17. oktobra, u Kvaternikovoj ulici. Okupljanje je pratila bakljada, dimni efekti, muzika i svjetlosni efekti, a prisustvovao je veliki broj ljudi, piše Index.

Međutim, na snimku sa otkrivanja čuje se pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", čiji tekst veliča zločine ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata.

Na muralu su prikazani dvoglavi orao, hrvatski grb i obilježja HNK Rijeka. Autor murala je riječki umjetnik Vito Trkulja.

Pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara" slavi zločine ustaškog režima, uključujući zločine nad Srbima. U tekstu se spominju ustaški zapovjednici Maks Luburić i Jure Francetić, a iskazuje se i podrška Anti Paveliću.

O kakvoj se pjesmi radi, najbolje pokazuje njen tekst:

"Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara
Kroz Imotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure
U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila

Oj, Neretvo, teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu
Ko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani
Ko je reka, jeb* li ga ćaća, da se Crna Legija ne vraća

Gospe sinjska, ako si u stanju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju
Oj, Račane, jeb* ti pas mater, i onome tko je glasa za te
Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića"

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Armada ustaštvo

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