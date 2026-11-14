Zbog havarije u Klinici za neurologiju i psihijatriju, svi pacijenti su otpušteni ili premešteni, osim dječaka koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Twitter/printscreen/Google Maps/Printscreen

Klinika za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu u Beogradu praktično je ispražnjena nakon što je utvrđeno da je jedan dio objekta neuslovan za korišćenje, saznaje Nova.rs.

Zbog havarije na vodovodnim cijevima, pucanja dijela temelja i sleganja terena, pacijenti su hitno otpušteni ili preusmjereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike "Laza Lazarević", a jedini koji je ostao u Klinici je dječak ubica, koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", a za čiji se dalji smještaj još traži rješenje.

Informacije o havariji na Klinici i otpuštanju i premeštanju pacijenata, potvrdio je za portal N1 i izvor upućen u stanje u zdravstvenoj ustanovi.

Kako za Nova.rs navodi izvor iz ove ustanove, problemi su počeli prije oko dvije nedjelje, kad su zaposleni obaviješteni o havariji na vodovodnim instalacijama, nakon koje je došlo i do oštećenja temelja i sleganja terena.

"Prije dvije nedjelje dobili smo informaciju da je jedan dio naše Klinike neuslovan, odnosno da je došlo do određene havarije s vodovodnim cijevima. Došlo je do pucanja dijela temelja i dijela zgrade u kojem se nalazi Centar za autizam, a naknadno i do slijeganja terena. Tad je izašla komisija građevinske struke koja je procjenjivala stanje objekta. Zaključak koji je nezvaničan, a koji mi nismo mogli da dobijemo na uvid, jeste da se taj dio Klinike izmješta i da neće biti u upotrebi do daljnjeg", navodi sagovornik Nova.rs.

Vidi opis Havarija u Klinici u kojoj se nalazi dječak ubica iz Ribnikara: Evakuisani svi sem njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Prema njegovim rječima, zaposlenima je prvobitno rečeno da će problematični dio objekta biti izdvojen, dok će ostatak Klinike nastaviti da funkcioniše normalno.

"Rukovodstvo nam je tokom prošle nedjelje saopštilo da će dio pacijenata i zaposlenih iz tog dela biti izmešten, što je i urađeno, a da će ostatak Klinike funkcionisati uobičajeno. Rečeno nam je da ćemo dalje informacije dobiti od Ministarstva zdravlja i ostalih nadležnih", objašnjava izvor portala Nova.rs zaposlen u Klinici.

Međutim, umjesto očekivanog nastavka rada u preostalom dijelu ustanove, uslijedila je nova odluka.

"Juče popodne po hitnom nalogu praktično su otpuštena sva djeca s Klinike. Bilo je oko 15 pacijenata, i neuroloških i psihijatrijskih, s obzirom na to da je riječ o ustanovi koja se bavi i neurologijom i psihijatrijom djece i omladine", navodi izvor iz Klinike.

Počinilac zločina u školi "Vladislav Ribnikar" i dalje u Klinici

Dok su ostali pacijenti otpušteni ili preusmjereni u druge ustanove, situacija je posebno komplikovana kada je reč o dječaku ubici koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Dječak je u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu smješten neposredno nakon zločina, kad je imao 13 godina. S obzirom na to da u vrijeme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije mogao krivično da odgovara.

Njegov boravak u Klinici, prema tome, nije izdržavanje zatvorske kazne, već je riječ o zdravstvenom i institucionalnom zbrinjavanju.

Prema navodima sagovornika iz Klinike, on je i nakon hitnog otpuštanja ostalih pacijenata ostao u ovoj ustanovi.

"Dječak ubica je i dalje u Klinici, i dalje se vodi kao neko ko je u našoj ustanovi uz potpunu zaštitu. Mi ne znamo šta će s njim nadjalje biti, ali vjerujemo da će se naći rješenje i da će biti bezbjedno premješten.“, navodi sagovornik.

Pitanja o ovom slučaju, redakcija Nova.rs je uputila i Ministarstvu zdravlja, a do objavljivanja teksta nije dobila odgovore.

(Nova/N1/MONDO)