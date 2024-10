Novi Xiaomi ima tri motora, preko 1.500 "konja" i performanse bolje od najbržeg Tesle

Baterija od 150 kWh, snage 1.526KS, pokreće motore koji na točkove SU7 Ultra isporučuju dovoljno snage za ubrzanje do 100km/h od 1,97 sekundi i maksimalnu brzinu od 350 "na sat"

Nakon što je posljednjih dana prošle godine napravio pravu pometnju predstavljanjem svog prvog električnog automobila SU7, kineski proizvođač pametnih telefona i potrošačke elektronike Xiaomisada je otišao korak dalje.

Taj korak prvi je napravio osnivač i izvršni direktor Xiaomi-ja Lei Đun, koji je u objavi na društvenim mrežama za 29. oktobar najavio predstavljanje novog operativnog sistema Xiaomi HyperOS 2 i novu sportsku verziju modela SU7 sa dodatkom Ultra u imenu.

"Jedva čekam da podijelim sa vama našu najnoviju limuzinu visokih performansi", napisao je on.

Xiaomi SU7 Ultra je, može se reći, hipersportska limuzina, zasnovana na ranije predstavljenom sportskom

prototipu (galerija ispod) automobila u odnosu na koji je pretrpila neke izmjene i izgubila pojedine elemente sportskog dizajna.

Xiaomi SU7 Ultra pokreće sistem koga čine dva V8s i jedan V6s motor, koje i pored slova "V" u imenu ipak napajaju baterije. Tri električna agregata na točkove isporučuju ukupnih 1.138kW, odnosno 1.526 konjskih snaga.

Na osnovu dosadašnjih testiranja, očekuje se da će serijska verzija SU7 Ultra od 0 do 100 kilometara na čas ubrzavati za 1,97 sekundi, do 200km/h za 5,96, dok će joj do 300 km/h biti potrebno 15.07 sekundi. Maksimalna brzina Xiaomi-jeve "munje na točkovima" će dostizati maksimalnu brzinu od 350 "na sat".

Karoserija prototipa u potpunosti je napravljena od ugljeničnih vlakana, što sa proizvodnim modelom neće biti slučaj, zbog visoke cijene tog materijala i smanjenja ukupnih troškova.

Motore Xiaomi-ja SU7 Ultra napaja CATL Qilin II baterija kapaciteta 150 kWh, maksimalne snage 1.330kW. Ovaj baterijski paket je u stanju da, pri napunjenosti od 20 odsto, i dalje proizvodi preko 800kW struje, ne umanjujući performase automobila u vožnji.

Baterija ima inovativni sistem hlađenja sa dvostrukom površinom, koji efikasnost hlađenja povećava za 60 odsto, što je ključno za sportsku vožnju automobila velikim brzinama.

Prototip Ultre bio je opremljen specijalnim namjenskim kočionim sistemom, opremljenim trkačkim kočionim diskovima, zahvaljujući kome se automobil u vožnji brzinom od 100km/h u mjestu zaustavljao poslije samo 25 metara.

Ipak, kompletni tehnički podaci proizvodne verzije Xiaomi-ja SU7 Ultra biće otkriveni na predstavljanju u utorak, a prema ranijim najavama, proizvodnja bi trebalo da počne u prvoj polovini 2025. godine.

Nema sumnje da nova električna limuzina donosi izuzetne sportske performanse nad kojima će se sigurno zamisliti konstruktori Teslinog sportskog Modela S Plaid, ali i drugih sportskih elektromobila.

