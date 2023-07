Može li da se pojede PREVIŠE LUBENICE: Evo koliko je dovoljno

Evo koliko lubenice dnevno je dobro za zdravlje!

Omiljena poslastica u vrelim ljetnim danima mnogima je lubenica - slatka, osvježavajuća sa dosta procenata vode. Idealna za ljeto! Međutim, većina nas jede lubenicu dok nas stomak ne zaboli.

Ruski edokrinolog otkriva koliko je ova navika opasna.

"Ljudi misle da su lubenica, jabuka i bobičasto voće samo voda sa vitaminima. Na takvoj 'vodici' u međuvremenu dobiju popriličan broj kilograma. Imam pacijente koji su se ugojili dok su jeli samo lubenicu. Jedno morate da znate: voće je puno fruktoze. Višak fruktoze, posebno na prazan stomak, dovešće do masne degeneracije jetre".

"Takođe, fruktoza doprinosi razvoju gojaznosti, izaziva imunitet na hormon masnog tkiva leptin i na hormon pankreasa insulin. To zauzvrat dovodi do stalnog povećanja apetita. To je začarani krug“, tvrdi Zuhra Pavlova, endokrinolog Univerzitetske bolnice u Moskvi.

Jedan komad lubenice obezbjeđuje čak 25% dnevne potrebe za vitaminom C. Vitamin C je važan za zdrave zube i desni, pomaže u apsorpciji gvožđa, održavanju zdravlja vezivnog tkiva kože, imunološkim funkcijama i zarastanje rana. Ovaj vitamin sadrži i antioksidante, pa spriječava oštećenje ćelija tako što neutrališe slobodne radikale - molekule za koje se vjeruje da su povezani sa starenjem i pojavom određenih bolesti. Sve je više dokaza da ljudi koji jedu dovoljno voća i povrća da bi zadovoljili svoje dnevne potrebe za vitaminom C imaju stabilniji krvni pritisak od onih koji ne jedu dovoljno ovih važnih namirnica.

