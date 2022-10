Zagrebački „Realisti“ na Zapletu: Samo su smrt i kredit neizbježni

Predstava „Realisti“, zagrebačkog Teatra Exit odigrana je sinoć u Gradskom pozorištu „Jazavac“ u okviru 14. Međunarodnog festivala glumca „Zaplet“ u Banjaluci.

Izvor: Aleksandar Čavić, GP Jazavac

U prepunoj pozorišnoj sali glumci su na scenu ušetali iz publike, koju su nekoliko puta do kraja svoje izvedbe aktivno uključivali u predstavu.

Komad je započeo pjesmom „Banjaluko i ta tvoja sela“, čime je publika odmah kupljena, a to je bio uvod u brojne šale sa aluzijama na Banjaluku kao što je: „Moja djevojka tako loše vozi, da joj se vozači sa Lauša sklanjaju“.

Uigrana ekipa, koju čini petoro mladih glumaca - Domagoj Ivanković, Nika Ivančić, Nikola Nedić, Fabijan Komljenović i Rok Juričič - u ovoj predstavi kabaretskog tipa prikazala je osim glume, ples, igru, pjesmu, muziku, pa čak i lutkarstvo.

Scena je bila opremljena muzičkim instrumentima i velikim ekranom sa tekstom pjesme kako bi i publika mogla da zapjeva.

Petorka je inteligentno i satirično predstavila „teške“ teme sa kojima se svakodnevno susrećemo: od globalnih briga kao što su migrantska kriza i rat u Ukrajini, do životnih problema poput malih plata, kredita ("samo su smrt i kredit neizbježni"), bračnih muka i borbe sa „komšijama-demonima“ koji guraju nos gdje mu nije mjesto.

Humoristične opaske na koje je publika sjajno reagovala, učinile su da brige bar na skoro dva sata zaboravimo.

Pohvalu zaslužuju kreativne obrade popularnih pjesama. „Bohemian Rhapsody“ grupe Queen, u izvedbi „Realista“ se bavi temom napuštanja ugodnog roditeljskog doma (tačnije mame), a „Bella Ciao“ (Lijepa, ćao) na samom kraju ukazuje na odlazak mladih u Njemačku, koji je regionalni problem.

Predstava je rađena po tekstu slovenačkog pisca Jure Karasa, režiju potpisuje Matko Roguž, dok je za koreografiju zadužena Ksenija Zec.

Banjalučka publika je ovacijama nagradila izvrsnu glumačku ekipu, dok ih je sa velikog ekrana ispraćao snimak na kojem ruski predsjednik Vladimir Putin pjeva i svira „Blueberry Hill“ na jednom humanitarnom događaju.

Glumci su nastavili zabavljati pisutne na druženju i razgovoru nakon predstave.

„Neke stvari smo juče ubacili. Pjesmu koju smo izveli na početku smo spremali sedam i po minuta prije same predstave. Volimo da mijenjamo tekst prilikom gostovanja i ubacimo nešto lokalno što je blisko publici“, priznali su oni.

Glumac Rok Juričić rekao je da su neke aktuelne teme dodate naknadno, jer su se same nametale prilikom rada na predstavi.

„Pozorište imitira stvarnost, pa su se neke aktuelne teme nametale same od sebe. Rat u Ukrajini se pojavio malo prije naše premijere, pa smo to iskoristili. Neke scene, koje su umetnute originalnim tekstom, smo dogovaranjem odlučili da lokalizujemo i tako umetnemo kajkavski govor. Scene su bile upitne na način kako će ih ljudi razumjeti. Sve je bio jedan loto do trenutka susreta sa publkom“.

Titulu glumice večeri zasluženo je odnijela Nika Ivančić.

Na večerašnjem repertoaru je predstava „Naš sin“, tetara "Hartefakt" iz Beograda.

Program Zapleta:

Utorak, 25.10. u 20 časova

TIHI UDAH

Mestno gledališče Ljubljana

Srijeda, 26.10. u 20 časova

SIROČAD

Bosansko narodno pozorište Zenica

Četvrtak, 27.10. u 20 časova

PLUĆA

Madlenianum/Marador

Zatvaranje festivala

Petak, 28.10. u 20 časova

U PROCESU, stand-up Srđana Dinčića